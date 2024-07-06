Штрафи на мільйони гривень — за що НБУ покарав українські банки, Швидко Гроші та Moneyveo

Будівля Національного банку України. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до Moneyveo, "Швидко Гроші" та Юнекс Банку, а також до інших учасників фінансового ринку. Фінустанови оштрафували на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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НБУ покарав два банки та дев’ять небанківських фінансових установ за "порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Найбільший штраф отримала небанківська фінансова установа Moneyveo — понад 13 млн грн, а "Швидко Гроші" заплатить за порушення понад 6 млн грн.

Юнекс Банк отримав штраф 3,86 млн грн, а Європромбанк — 51 тис грн за низку порушень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці червня поточного року Національний банк України відкликав ліцензію на діяльність найменшого українського банку. Йдеться про АТ "Альпарі Банк".

Ми також повідомляли, що у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".