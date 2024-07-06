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Нацбанк оштрафовал Швидко Гроші и Moneyveo на миллионы гривен

6 июля 2024 01:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Штрафы на миллионы гривен — за что НБУ наказал украинские банки, Швидко Гроші и Moneyveo
Здание Национального банка Украины. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры влияния к Moneyveo, "Швидко Гроші" и Юнекс Банку, а также другим участникам финансового рынка. Финучреждения оштрафовали на миллионы гривен.

Об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

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НБУ наказал два банка и девять небанковских финансовых учреждений за "нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Наибольший штраф получило небанковское финансовое учреждение Moneyveo — более 13 млн грн, а "Швидко Гроші" заплатит за нарушение более 6 млн грн.

Юнекс Банк получил штраф 3,86 млн грн, а Европромбанк — 51 тыс грн за ряд нарушений.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце июня текущего года Национальный банк Украины отозвал лицензию на деятельность самого маленького украинского банка. Речь идет об АО "Альпари Банк".

Мы также сообщали, что в Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".

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