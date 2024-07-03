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Нацбанк планує полегшити надання банківських послуг в регіонах — що зміниться

3 липня 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пишний розповів, як НБУ планує полегшити надання банківських послуг в регіонах
Голова Національного банку України Андрій Пишний. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України (НБУ) працює над концепцією "оператора фінансової інклюзії" і планує внести поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства. Наразі проєкт такого закону знаходиться на стадії розробки.

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний у інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Компанії чи банки, які зацікавлені у наданні банківських послуг у маленьких населених пунктах чи прифронтових регіонах, зможуть отримати новий тип банківської ліцензії. Вимоги до таких "банків" будуть менш суворими, а можливості надання послуг — обмеженими.

"Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території", — сказав Пишний. 

Він уточнив, що розглядається залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів з досвідом обслуговування "останньої милі" у логістиці, яка вирішує проблему доставки товарів кінцевим споживачам у різних місцях. Водночас голова НБУ залишив невідкритими деталі щодо формату роботи "операторів фінінклюзії".

Після отримання відповідної банківської ліцензії компанії чи, можливо, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за менш жорсткими вимогами, ніж ті, які застосовуються до існуючих банків. Проте їхня діяльність буде обмежена.

Пишний повідомив, що наразі НБУ проводить оцінку доступності банківських послуг у регіонах за підтримки Світового банку. Він планує отримати необхідні компоненти для запуску проєкту до кінця 2024 року.

"В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог залежно від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс", — пояснив він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Ми також писали, що у 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривні.

НБУ Світовий банк банки бізнес законопроєкт фінанси Андрій Пишний

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