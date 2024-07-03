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Нацбанк планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах — что изменится

3 июля 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пышный рассказал, как НБУ планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины (НБУ) работает над концепцией "оператора финансовой инклюзии" и планирует внести понятие ограниченной банковской лицензии в банковское законодательство. В настоящее время проект такого закона находится в стадии разработки.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

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Детальнее о планах НБУ

Компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в маленьких населенных пунктах или прифронтовых регионах, смогут получить новый тип банковской лицензии. Требования к таким "банкам" будут менее суровыми, а возможности предоставления услуг ограниченными.

"Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях", — сказал Пышный.

Он уточнил, что рассматривается привлечение почтовых операторов, ритейла и других бизнесов с опытом обслуживания "последней мили" в логистике, решающей проблему доставки товаров конечным потребителям в разных местах. В то же время глава НБУ оставил неоткрытыми детали относительно формата работы "операторов фининклюзии".

После получения соответствующей банковской лицензии компании или, возможно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах по менее жестким требованиям, чем применяемые к существующим банкам. Однако их деятельность будет ограничена.

Пышный сообщил, что в настоящее время НБУ проводит оценку доступности банковских услуг в регионах при поддержке Всемирного банка. Он планирует получить необходимые компоненты для запуска проекта до конца 2024 года.

"В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным. Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл", — пояснил он.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Мы также писали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривны.

НБУ Всемирный банк банки бизнес законопроект финансы Андрей Пышный

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