Пышный рассказал, как НБУ планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Фото: УНІАН

Национальный банк Украины (НБУ) работает над концепцией "оператора финансовой инклюзии" и планирует внести понятие ограниченной банковской лицензии в банковское законодательство. В настоящее время проект такого закона находится в стадии разработки.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

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Компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в маленьких населенных пунктах или прифронтовых регионах, смогут получить новый тип банковской лицензии. Требования к таким "банкам" будут менее суровыми, а возможности предоставления услуг ограниченными.

"Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях", — сказал Пышный.

Он уточнил, что рассматривается привлечение почтовых операторов, ритейла и других бизнесов с опытом обслуживания "последней мили" в логистике, решающей проблему доставки товаров конечным потребителям в разных местах. В то же время глава НБУ оставил неоткрытыми детали относительно формата работы "операторов фининклюзии".

После получения соответствующей банковской лицензии компании или, возможно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах по менее жестким требованиям, чем применяемые к существующим банкам. Однако их деятельность будет ограничена.

Пышный сообщил, что в настоящее время НБУ проводит оценку доступности банковских услуг в регионах при поддержке Всемирного банка. Он планирует получить необходимые компоненты для запуска проекта до конца 2024 года.

"В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным. Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл", — пояснил он.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Мы также писали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривны.