Ціни на нерухомість — які зміни очікуються до кінця літа

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

До кінця літа 2024 року цінова ситуація на ринку нерухомості в Україні може змінитися у бік підвищення. Вартість одного квадратного метра може підскочити на кілька тисяч гривень.

Про це розповіла експертка з ринку нерухомості Маріанна Бігунець, пише 24Канал.

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Цінові прогнози на ринку житла до кінця літа

За словами експертки, на ціни на ринку нерухомості будуть впливати кілька факторів. Зокрема, ситуація на валютному ринку. Так, на первинному ринку вартість "квадрата" прив'язана до курсу долара. У 2024 році курс американської валюти підскочив з 38 до 40,45 грн, що знецінило гривню на 7%, і продовжує зростати.

Також на ціни вплине рівень інфляції. Так, після зростання тарифів на електрику та акцизів на пальне ціни можуть підскочити на 10-15% на різні товари та послуги. За прогнозом, у другому півріччі інфляція прискориться до 6%, а наприкінці року сягне 8,2%.

"За прогнозами, до кінця літа рівень цін на первинному ринку може зрости щонайменше на 5%, а максимально, з огляду на всі названі чинники, — до 10−12% у гривнях", — повідомила експерт з ринку нерухомості.

Таким чином, до кінця літа вартість житла може зрости в середньому на 2−4 тисячі гривень за один квадратний метр.

Скільки коштує нерухомість у липні

Зокрема, у Києві у липні на первинному ринку один квадратний метр від забудовника коштує 51,100 тис. грн, а в травні було 49,900 тис. грн.

Статистика цін на первинці. Джерело: ЛУН

На вторинному ринку середня ціна проданих однокімнатних квартир становить 45 тис. доларів, двокімнатних — 55,5 тис. доларів, трикімнатних — 130 тис. доларів.

Статистика цін на вторинці. Джерело: ЛУН

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщеним особам (ВПО) стане доступна нова допомога від держави у вигляді субсидії на оренду житла. Відомо, які суми можуть компенсувати переселенцям.

Також ми писали, що середня вартість квадратного метра в Польщі зараз коливається від 7 тис. до 12 тис. злотих (приблизно 73 тис. — 124 тис. гривен) залежно від міста. Наприклад, у Варшаві ціни найвищі, а в менших містах або сільській місцевості можуть бути значно нижчими.