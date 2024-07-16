Цены на недвижимость — какие изменения ожидаются к концу лета

Недвижимость в Украине — как изменятся цены до конца лета
К концу лета 2024 года ценовая ситуация на рынке недвижимости в Украине может измениться в сторону повышения. Стоимость одного квадратного метра может подскочить на несколько тысяч гривен.
Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец, пишет 24Канал.
Ценовые прогнозы на рынке жилья до конца лета
По словам эксперта, на цены на рынке недвижимости будут влиять несколько факторов. В частности, ситуация на валютном рынке. Так, на первичном рынке стоимость "квадрата" привязана к курсу доллара. В 2024 году курс американской валюты подскочил с 38 до 40,45 грн, что обесценило гривну на 7%, и продолжает расти.
Также на цены повлияет уровень инфляции. Так, после роста тарифов на электричество и акцизов на горючее цены могут подскочить на 10-15%, а также на разные товары и услуги. По прогнозу, во втором полугодии инфляция ускорится до 6%, а к концу года достигнет 8,2%.
"По прогнозам, к концу лета уровень цен на первичном рынке может вырасти по меньшей мере на 5%, а максимально, учитывая все указанные факторы, — до 10-12% в гривнах", — сообщила эксперт по рынку недвижимости.
Таким образом, к концу лета стоимость жилья может вырасти в среднем на 2-4 тысяч гривен за один квадратный метр.
Сколько стоит недвижимость в июле
В частности, в Киеве в июле на первичном рынке один квадратный метр от застройщика стоит 51,100 тыс. грн, а в мае было 49,900 тыс. грн.
На вторичном рынке средняя цена проданных однокомнатных квартир составляет 45 тыс. долларов, двухкомнатных — 55,5 тыс. долларов, трехкомнатных — 130 тыс. долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсироваться переселенцам.
Также мы писали, что средняя стоимость квадратного метра в Польше сейчас колеблется от 7 тыс. до 12 тыс. злотых (примерно 73 тыс. – 124 тыс. гривен) в зависимости от города. К примеру, в Варшаве цены самые высокие, а в меньших городах или сельской местности могут быть значительно ниже.
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