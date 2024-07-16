Цены на недвижимость — какие изменения ожидаются к концу лета

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

К концу лета 2024 года ценовая ситуация на рынке недвижимости в Украине может измениться в сторону повышения. Стоимость одного квадратного метра может подскочить на несколько тысяч гривен.

Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец, пишет 24Канал.

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По словам эксперта, на цены на рынке недвижимости будут влиять несколько факторов. В частности, ситуация на валютном рынке. Так, на первичном рынке стоимость "квадрата" привязана к курсу доллара. В 2024 году курс американской валюты подскочил с 38 до 40,45 грн, что обесценило гривну на 7%, и продолжает расти.

Также на цены повлияет уровень инфляции. Так, после роста тарифов на электричество и акцизов на горючее цены могут подскочить на 10-15%, а также на разные товары и услуги. По прогнозу, во втором полугодии инфляция ускорится до 6%, а к концу года достигнет 8,2%.

"По прогнозам, к концу лета уровень цен на первичном рынке может вырасти по меньшей мере на 5%, а максимально, учитывая все указанные факторы, — до 10-12% в гривнах", — сообщила эксперт по рынку недвижимости.

Таким образом, к концу лета стоимость жилья может вырасти в среднем на 2-4 тысяч гривен за один квадратный метр.

Сколько стоит недвижимость в июле

В частности, в Киеве в июле на первичном рынке один квадратный метр от застройщика стоит 51,100 тыс. грн, а в мае было 49,900 тыс. грн.

Статистика цен на первичке. Источник: ЛУН

На вторичном рынке средняя цена проданных однокомнатных квартир составляет 45 тыс. долларов, двухкомнатных — 55,5 тыс. долларов, трехкомнатных — 130 тыс. долларов.

Статистика цен на вторичке. Источник: ЛУН

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсироваться переселенцам.

Также мы писали, что средняя стоимость квадратного метра в Польше сейчас колеблется от 7 тыс. до 12 тыс. злотых (примерно 73 тыс. – 124 тыс. гривен) в зависимости от города. К примеру, в Варшаве цены самые высокие, а в меньших городах или сельской местности могут быть значительно ниже.