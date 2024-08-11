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Невиплачена пенсія — як отримати виплати за родича в Україні

11 серпня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсія померлого родича — як отримати виплати
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Якщо людина померла, пенсія, яку вона не встигла отримати, виплачується по місяць смерті включно. Родичі можуть звернутися за цією сумою, але лише за певних умов.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Родичі мають можливість подати заяву на отримання пенсії померлого через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або особисто звернувшись до сервісного центру.

Окрім заяви потрібно надати такі документи:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • довідки, які підтверджують родинні стосунки з померлим;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • реквізити банківського рахунку.

Також необхідно буде підтвердити факт спільного проживання з пенсіонером на момент його смерті та вказати, чи були на його утриманні непрацездатні родичі.

У разі, якщо недоотримана пенсія входить до складу спадщини, для її отримання знадобиться також свідоцтво про право на спадщину.

Як подати заяву 

Щоб дистанційно подати заяву на отримання недовиплаченої пенсії загиблого родича, потрібно виконати наступні дії:

  • Зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ.
  • Натисніть на розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
  • Внесіть необхідні дані у вікні, яке перед вами відкриється.
  • Прикріпіть до заяви сканкопії необхідних документів.
  • Погодьтесь на передачу та обробку персональних даних, після чого натисніть "Сформувати заяву".
  • Відстежувати статус вашої заяви ви можете в розділі "Мої звернення".

Орган Пенсійного фонду здійснює виплату недоотриманої пенсії шляхом переказу коштів на поточний банківський рахунок одержувача. У разі відсутності такого рахунку, кошти можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у відділенні Ощадбанку, пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про право на утримання частини пенсії чи збільшення її розміру залежно від змін у житті пенсіонера. Громадяни мають сповіщати про нові обставини у терміновому порядку.

Також ми писали, що у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.

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