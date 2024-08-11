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Невыплаченная пенсия — как получить выплаты за родственника в Украине

11 августа 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсия умершего родственника — как получить выплаты
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Если человек умер, пенсия, которую он не успел получить, выплачивается по месяцу смерти включительно. Родственники могут обратиться за этой суммой, но только при определенных условиях.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Родственники могут подать заявление на получение пенсии умершего через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или лично обратившись в сервисный центр.

Кроме заявления необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • справки, подтверждающие родственные отношения с умершим;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • реквизиты банковского счёта.

Также необходимо будет подтвердить факт совместного проживания с пенсионером на момент его смерти и указать, были ли на его иждивении нетрудоспособные родственники.

В случае, если недополученная пенсия входит в состав наследства, для его получения понадобится также свидетельство о праве на наследство.

Как подать заявление

Чтобы дистанционно подать заявление на получение недовыплаченной пенсии погибшего родственника, следует выполнить следующие действия:

  • Зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ.
  • Нажмите раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите "Заявление на выплату недополученной пенсии".
  • Внесите необходимые данные в открывшемся окне перед вами.
  • Прикрепите к заявлению сканкопию необходимых документов.
  • Согласитесь на передачу и обработку персональных данных, затем нажмите "Сформировать заявление".
  • Отслеживать статус вашего заявления вы можете в разделе "Мои обращения".

Орган Пенсионного фонда производит выплату недополученной пенсии путем перевода средств на текущий банковский счет получателя. В случае отсутствия такого счета средства можно получить через международную платежную систему "Швидка копійка" в отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о праве на содержание части пенсии или увеличении ее размера в зависимости от изменений в жизни пенсионера. Граждане должны уведомлять о новых обстоятельствах в срочном порядке.

Также мы писали, что в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.

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