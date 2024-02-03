Допомога для переселенців в Україні — які нові правила запровадять для ВПО

Переселенці на вокзалі Харкова. Фото: Salwan Georges

Соціальна допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні з 1 березня 2024 року надаватиметься за новими правилами. Щоб не втратити фінансову підтримку від держави, переселенці мають орієнтуватися у змінах, які відбудуться вже незабаром.

Про нові зміни для ВПО розповіли у спільноті "Юридичний порадник для ВПО" на сторінці у Facebook.

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Виплати ВПО після відновлення житла

У разі відновлення житлового приміщення, забезпечення житлом для постійного проживання або житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання переселенцям, виплата допомоги припиняється. Але є винятки, тому фінансова допомога збережеться:

у дітей-сиріт;

у дітей, позбавлених батьківського піклування;

в осіб, яким ще не виповнилося 23 роки, та які приїхали з тимчасово окупованої Росією територій України.

Безробітні, але працездатні ВПО будуть отримувати виплати для малозабезпечених сімей

Уряд передбачив, що працездатні переселенці, які після переїзду не знайшли нове місце роботи, після 1 березня користуватимуться виплатами, які надаються державою малозабезпеченим сім'ям.

Щорічна або одноразова допомога

Це питання уряд врегулював. Йдеться про щорічну або одноразову державну грошову допомогу особам, стосовно яких з'ясувалося, що їх позбавили свободи під час повномасштабної війни в Україні.

Відтепер отримання такої допомоги не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї. А також виплата допомоги на надання допомоги на проживання ВПО, навіть якщо:

у ВПО є депозитний рахунок, загальна сума на якому перевищує позначку у 100 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

ВПО придбала іноземну валюту/банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

ВПО купила квартиру (будинок) за рахунок коштів, які буди виділені з держбюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Анкета щодо потреби у няні

Під час подання заяви на отримання допомоги на проживання переселенцям запропонують заповнити опитувальник та зазначити, потрібна їм чи ні послуга з догляду за дитиною "муніципальна няня".

Визначення терміну "непрацююча працездатна особа"

Такою особою може бути людина, якій вже виповнилося 18 років і стан здоров'я якої дозволяє їй вести трудову діяльність, але особа при цьому:

не працює;

не служить в армії;

не займається підприємницькою чи професійною незалежною діяльністю;

не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Категорії ВПО

Відтепер в Україні є дві категорії внутрішньо переміщених осіб. Вони залежать від індивідуальних обставин людей та часу, коли вони звернулися допомогою на проживання.

Окремим ВПО виплату фінансової допомоги ще на пів року продовжать автоматично, а інші у лютому та березні повинні подати заяву та продовжити виплати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що грошові компенсації на витрату за житлово-комунальні послуги за розміщення у своїй оселі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на безоплатній основі доступні у 2024 році. У зимовий період виплати для українців становлять 900 гривень за місяць.

Ми також повідомляли про те, що в Україні з 1 лютого 2024 року автоматично продовжили всі виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на один місяць. Проте з 1 березня гроші отримуватимуть тільки найвразливіші категорії громадян.