Помощь для переселенцев в Украине — какие новые правила будут введены для ВПЛ

Переселенцы на вокзале Харькова. Фото: Salwan Georges

Социальная помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине с 1 марта 2024 года будет предоставляться по новым правилам. Чтобы не потерять финансовую поддержку от государства, переселенцы должны ориентироваться в изменениях, которые произойдут в скором времени.

О новых изменениях для ВПЛ рассказали в сообществе "Юридический советчик для ВПЛ" на странице в Facebook.

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Выплаты ВПЛ после восстановления жилья

В случае восстановления жилого помещения, обеспечения жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания переселенцам, выплата пособия прекращается. Но есть исключения, поэтому финансовая помощь сохранится:

у детей-сирот;

у детей, лишенных родительской опеки;

у лиц, которым еще не исполнилось 23 года и приехавших с временно оккупированной Россией территорий Украины.

Безработные, но трудоспособные ВПЛ будут получать выплаты для малообеспеченных семей

Правительство предусмотрело, что трудоспособные переселенцы, которые после переезда не нашли новое место работы, после 1 марта будут пользоваться выплатами, предоставляемыми государством малоимущим семьям.

Ежегодная или единовременная помощь

Этот вопрос правительство урегулировало. Речь о ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицам, в отношении которых выяснилось, что они были лишены свободы во время полномасштабной войны в Украине.

Теперь получение такой помощи не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи. А также выплата пособия на предоставление пособия на жительство ВПЛ, даже если:

в ВПЛ есть депозитный счет, общая сумма на котором превышает отметку в 100 тысяч гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

ВПЛ приобрела иностранную валюту/банковские металлы на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

ВПЛ купила квартиру (дом) за счет средств, выделенных из госбюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения.

Анкета по нужде в няне

При подаче заявления на получение помощи на проживание переселенцам предложат заполнить опросник и указать, нужна ли им услуга по уходу за ребенком "муниципальная няня".

Определение термина "неработающее трудоспособное лицо"

Таким лицом может быть человек, которому уже исполнилось 18 лет и состояние здоровья которого позволяет ему осуществлять трудовую деятельность, но лицо при этом:

не работает;

не служит в армии;

не занимается предпринимательской или профессиональной независимой деятельностью;

не получает образование по дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

Категории ВПО

Теперь в Украине есть две категории внутренне перемещенных лиц. Они зависят от индивидуальных обстоятельств людей и времени, когда они обратились за помощью на проживание.

Отдельным ВПЛ выплату финансовой помощи еще на полгода продлят автоматически, а другие в феврале и марте должны подать заявление и продлить выплаты.

Что еще нужно знать

Напомним, что денежные компенсации на расход за жилищно-коммунальные услуги за размещение в своем доме внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на безвозмездной основе доступны в 2024 году. В зимний период выплаты для украинцев составляют 900 гривен в месяц.

Мы также сообщали о том, что в Украине с 1 февраля 2024 автоматически продолжили все выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. Однако с 1 марта деньги будут получать только самые уязвимые категории граждан.