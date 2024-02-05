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Нові ціни на АЗС в Україні — скільки коштує 1 л пального 5 лютого

5 лютого 2024 06:45
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на пальне в Україні станом на 5 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

Вартість пального на українських АЗС не змінилася за вихідні. У понеділок, 5 лютого, ціни на бензин та дизель, а також автогаз, залишилася на тому ж рівні, що й у попередні два дні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 5 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 лютого

За даними моніторингового сайту, 5 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,17 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,06 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,69 грн/л;
  • скраплений газ — 27,22 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,77 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,80 грн/л,
  • скраплений газ — 27,64 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 5 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 лютого

У понеділок, 5 лютого, пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що одне з найпоширеніших порушень Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні — це перевищення швидкості. Варто знати, які штрафи загрожують порушникам, а також, якої допустимої швидкості потрібно дотримуватись, щоб не попасти в поле зору правоохоронців.

Ми також писали про те, що за словами експертів, у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.
  

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