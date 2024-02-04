Штрафи за порушення ПДВ — скільки треба заплатити за перевищення швидкості у 2024 році

POS-термінал в руках. Фото: УНІАН

Одне з найпоширеніших порушень Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні — це перевищення швидкості. Варто знати, які штрафи загрожують порушникам, а також, якої допустимої швидкості потрібно дотримуватись, щоб не попасти в поле зору правоохоронців.

Про те, який штраф водії можуть отримати за перевищення швидкості на дорозі, розповіли в РБК-Україна.

Читайте також:

Обмеження швидкості та розмір штрафів за порушення в Україні

Правилами дорожнього руху України встановлено наступні обмеження швидкості:

у житлових і пішохідних зонах — не більше 20 км/год (п. 12.5 ПДР);

﻿﻿в населених пунктах — не більше 50 км/год (п. 12.4 ПДР);

﻿﻿поза межами населених пунктів — не більше 90 км/год (п. 12.6 ПДР);

﻿﻿на дорогах з розділювальною смугою — не більше 110 км/год (п. 12.6 ПДР);

﻿﻿на автомагістралях — не більше 130 км/год (п. 12.6 ПДР).

КУпАП передбачає два види відповідальності за перевищення швидкості руху залежно від діапазону, а саме:

﻿﻿від 20 до 50 км/год передбачено штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП);

﻿﻿від 50 км/год і вище передбачено штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУпАП).

Як сплатити штраф за перевищення швидкості

Перевірити, чи є у вас штрафи на авто, можна у таких застосунках:

на сайті Головного сервісного центру МВС України;

у застосунку "Дія";

у мобільному застосунку Штрафи ПДР;

за допомогою телеграм-ботів;

у застосунках Monobank/Приват24;

Можна сплатити 50% від встановленої суми штрафу протягом 10 днів.

Якщо взагалі не сплатити повну суму протягом 30 днів, то така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, зі статусу правопорушника переходить в статус боржника.

Вимоги щодо встановленного порядку вимірювання швидкості на дорогах

Під час фіксації перевищення швидкості правоохоронці повинні суворо дотримуватися вимог щодо встановленого порядку вимірювання швидкості. Під час перевірки у них мають бути всі дозвільні документи. Фіксація може здійснюватися виключно у разі встановлення належним чином дорожніх знаків про обмеження швидкості руху. У разі наявності декількох смуг руху в одному напрямку, обовʼязково мають бути встановлені дублюючі дорожні знаки.

Відповідно до закону прилад фіксації швидкості TruCam під час застосування може бути закріплений лише стаціонарно. Прилад також може використовуватися лише при наявності в інспектора повного пакета документів на підтвердження його сертифікації та повірки.

За словами юристів, фіксація швидкості не допускається у несприятливу погоду, оскільки це заборонено інструкцією.

Нагадаємо, що комендантська година в Україні є необхідним заходом безпеки в умовах воєнного стану. У відведений законодавством час, громадянам обмежили пересування, за винятком тих, хто задіяний в конкретних завданнях на місцевості. За порушення комендантської години загрожує покарання.

Ми також писали про те, що Кабінет міністрів України висловив пропозицію щодо значного посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн.