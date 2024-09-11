Нові штрафи автомобілістам — на яку сумму будуть карати за дрифтинг в Україні

Змагання з дрифтингу. Фото: УНІАН

Українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах.

Про це йдеться в документах законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування)".

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Як будуть карати за дрифтування в Україні

Законодавці зазначили, що в Україні почастішали випадки, коли "стрітрейсери" дрифтують на парковках, площах і на дорогах, демонструючи можливості своїх автомобілів. Така поведінка не тільки порушує громадський порядок, але й загрожує безпеці руху, оскільки водії можуть втратити контроль над автомобілем, що може призвести до наїзду на пішоходів або зіткнення з іншими машинами.

Зважаючи на небезпечний характер такого явища, автори законопроєкту пропонують встановити штраф у розмірі 8 500 гривень за перше порушення і 17 000 гривень за повторне. Очікується, що цей документ буде ухвалено за основу найближчим часом.

Що ще треба знати

Нагадаємо, народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE сказав, що для того, аби збільшити дохід в бюджет України хоча б вдвічі, потрібно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також потрібно запровадити податки на ігровий бізнес та реформувати митницю.

Ми також писали, які порушення ПДР найчастіше вчиняють водії та які штрафи їх за це спіткають. Кожен водій повинен не лише добре знати правила дорожнього руху, але й строго їх дотримуватися, щоб уникнути правопорушень. Проте не всі водії слідують цим правилам, що може призвести до накладення штрафів.