Новые штрафы автомобилистам — на какую сумму будут наказывать за дрифтинг в Украине

Соревнования по дрифтингу. Фото: УНІАН

Украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтование в населенных пунктах.

Об этом говорится в документах законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за умышленное управляемое внесение транспортного средства (дрифтование)".

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Законодатели отметили, что в Украине участились случаи, когда "стритрейсеры" дрифтуют на парковках, площадях и на дорогах, демонстрируя возможности своих автомобилей. Такое поведение не только нарушает общественный порядок, но и чревато безопасностью движения, поскольку водители могут потерять контроль над автомобилем, что может привести к наезду на пешеходов или столкновению с другими машинами.

Учитывая опасный характер такого явления, авторы законопроекта предлагают установить штраф в размере 8 500 гривен за первое нарушение и 17 000 гривен за повторное. Ожидается, что этот документ будет принят за основу в ближайшее время.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE сказал, что для того, чтобы увеличить доход в бюджет Украины хотя бы вдвое, нужно повысить штрафы за нарушение ПДД. Также нужно ввести налоги на игровой бизнес и реформировать таможню.

Мы также писали, какие нарушения ПДД чаще всего совершают водители и какие штрафы их постигают. Каждый водитель должен не только хорошо знать правила дорожного движения, но и строго соблюдать их, чтобы избежать правонарушений. Однако не все водители следуют этим правилам, что может привести к штрафам.