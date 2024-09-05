Ціни на оренду квартир у Києві — скільки коштує житло в вересні

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на ринку нерухомості в Україні продовжують зростати. Зокрема, на початку вересня змінилась вартість оренди квартир у Києві.

Про це свідчать дані порталу M2bomber.

Читайте також:

Які ціни на оренду житла в Києві

Оренда житла в столиці продовжує дорожчати: середня ціна зросла на 19% і наразі становить близько 24,7 тис. гривень, що майже на 4 тис. більше від попередніх 20,74 тис. гривень.

Найдоступніші варіанти оренди можна знайти в Деснянському районі, де середня вартість становить 12,5 тис. гривень. У Святошинському районі ціни тримаються на рівні 14 тис. гривень, в Оболонському — 17 тис. гривень, а в Дарницькому — 19 тис. гривень. У Дніпровському районі середня вартість оренди досягає 20,5 тис. гривень.

Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються у Печерському районі столиці, де середня вартість сягає 36,3 тис. гривень. Цей район є одним із найпрестижніших у Києві, що пояснює значно вищі ціни на житло порівняно з іншими частинами міста.

Ціни на оренду житла в Києві. Скриншот: M2bomber

У Києві найбільш популярні однокімнатні квартири, які орендують за середньою ціною 15,2 тис. гривень, що становить 12% від усіх оголошень. Двокімнатні квартири здаються за 25,2 тис. гривень, що охоплює 8,4% ринку. Трикімнатні квартири мають середню вартість оренди 40,6 тис. гривень і займають 10% оголошень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

Ми також писали, що попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України — Києві — продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.