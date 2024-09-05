Цены на аренду квартир в Киеве — сколько стоит жилье в сентябре

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на рынке недвижимости в Украине продолжают расти. В частности, в начале сентября изменилась стоимость аренды квартир в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.

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Какие цены на аренду жилья в Киеве

Аренда жилья в столице продолжает дорожать: средняя цена выросла на 19% и сейчас составляет около 24,7 тыс. гривен, что почти на 4 тыс. больше предыдущих 20,74 тыс. гривен.

Доступные варианты аренды можно найти в Деснянском районе, где средняя стоимость составляет 12,5 тыс. гривен. В Святошинском районе цены держатся на уровне 14 тыс. гривен, в Оболонском — 17 тыс. гривен, а в Дарницком — 19 тыс. гривен. В Днепровском районе средняя стоимость аренды достигает 20,5 тысячи гривен.

Высокие цены на аренду жилья наблюдаются в Печерском районе столицы, где средняя стоимость достигает 36,3 тыс. гривен. Этот район является одним из самых престижных в Киеве, что объясняет значительно более высокие цены на жилье по сравнению с другими частями города.

Цены на аренду квартир в Киеве. Скриншот: M2bomber

В Киеве наиболее популярны однокомнатные квартиры, арендуемые по средней цене 15,2 тыс. гривен, что составляет 12% от всех объявлений. Двухкомнатные квартиры сдаются по 25,2 тыс. гривен, что охватывает 8,4% рынка. Трехкомнатные квартиры имеют среднюю стоимость аренды в 40,6 тыс. гривен и занимают 10% объявлений.

Что еще нужно знать

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости до конца 2024 года. Будут толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.

Мы также писали, что, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.