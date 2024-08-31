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Оренда житла в Польщі — у яких регіонах дешевше зняти квартиру

31 серпня 2024 13:04
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Де в Польщі дешевше зняти житло в 2024 році — що треба знати
Польське місто Сандомир. Фото: Wikimedia Commons
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У Польщі вартість оренди житла значно коливається залежно від регіону. У великих містах країни зняти квартиру обходиться набагато дорожче, ніж у менш населених пунктах.

Про те, де в Польщі дешевше зняти житло, розповідає Finance.ua.

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Польські регіони, такі як Підляське воєводство (міста Білосток і Ломжа) та Люблінське воєводство (місто Люблін), пропонують нижчі ціни на нерухомість через менш розвинену інфраструктуру та економіку у порівнянні із західною частиною країни. 

Подібна тенденція спостерігається і в містах, таких як Катовіце в Сілезькому воєводстві, де ціни можуть бути помітно нижчими порівняно з великими містами західної та північної Польщі, такими як Вроцлав або Гданськ

Нерухомість у малих містах і сільських районах Польщі пропонується за значно нижчими цінами, ніж у великих урбаністичних центрах. Наприклад, вартість житла у невеликих містах Лодзинського та Свентокшиського воєводств є меншою, ніж у мегаполісах.

В середньому, ціни на житло в цих регіонах можуть бути нижчі на 20−30% порівняно з великими містами західної та північної Польщі, такими як Варшава, Краків або Вроцлав.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни багато українців евакуювалися до Польщі, де почали досліджувати місцевий ринок нерухомості. Експерти розповіли, де вигідніше купувати житло — в Україні чи в Польщі.

Ми також писали, що ксперти порівняли Індекс Борщу у Польщі та Україні станом на серпень 2024 року. Загалом, цей показник є відображенням економічної ситуації в країні.

Польща нерухомість ціни на квартири житло оренда

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