Где в Польше дешевле снять жилье в 2024 году — что нужно знать

Польский город Сандомир. Фото: Wikimedia Commons

В Польше стоимость аренды жилья значительно колеблется в зависимости от региона. В больших городах страны снять квартиру обходится гораздо дороже, чем в населённых пунктах.

О том, где в Польше подешевле снять жилье, рассказывает Finance.ua.

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Польские регионы, такие как Подляское воеводство (города Белосток и Ломжа) и Люблинское воеводство (город Люблин), предлагают более низкие цены на недвижимость из-за менее развитой инфраструктуры и экономики по сравнению с западной частью страны.

Подобная тенденция наблюдается и в городах, таких как Катовице в Силезском воеводстве, где цены могут быть заметно ниже по сравнению с крупными городами западной и северной Польши, такими как Вроцлав или Гданьск

Недвижимость в малых городах и сельских районах Польши предлагается по более низким ценам, чем в крупных урбанистических центрах. Например, стоимость жилья в небольших городах Лодзинского и Свентокшиского воеводств меньше, чем в мегаполисах.

В среднем цены на жилье в этих регионах могут быть ниже на 20-30% по сравнению с крупными городами западной и северной Польши, такими как Варшава, Краков или Вроцлав.

Что еще стоит знать

Напомним, после начала полномасштабной войны многие украинцы были эвакуированы в Польшу, где начали исследовать местный рынок недвижимости. Эксперты рассказали, где выгоднее покупать жилье — в Украине или Польше.

Мы также писали, что эксперты сравнили Индекс Борща в Польше и Украине на август 2024 года. В общем, этот показатель отражает экономическую ситуацию в стране.