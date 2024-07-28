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Ощадбанк нав'язує кредити під шалений відсоток — клієнт пояснив, як це працює

28 липня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнтам Ощадбанку нав'язують кредити під грабіжницький відсоток — на що треба звернути увагу
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У державному Ощадбанку під час видачі звичайних банківських карток і Карток киянина клієнтам без їхнього відома нав'язують кредитні лінії. Співробітники київських відділень можуть оформлювати кредити на суми до 500 тисяч гривень під 48% річних на 24 місяці. Найчастіше ця схема стосується пенсіонерів, які не завжди розуміють, що саме підписують, що веде до серйозних фінансових труднощів.

Про це розповів член Громадської ради Міністерства енергетики України, заступник голови Громадської спілки "Асоціація газового ринку України" Андрій Курмаз у Facebook.

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Як це працює

Нещодавно він сам потрапив у пастку такої схеми нав'язування кредитної лінії в одному з відділень держбанку на Подолі у Києві.

"Суть схеми: ви приходите у відділення отримати замовлену банківську картку чи Картку киянина. Зазвичай вас одразу направляли у віконце касира, де за 5 хвилин ви отримували іменну картку і йшли з відділення. Зараз ставлять у чергу до оператора, пояснюючи, що схема змінилась", — написав Курмаз.

Він додав, що після стандатної процедури співробітники Ощадбанку дають на підпис декілька заяв, які клієнт, що втратив пильність, підписує, не читаючи.

"Нарешті через 10 хвилин підводять до віконця касира, і той окрім іменної картки видає ще одну, бірюзову. На питання, "навіщо мені ще одна гривнева картка?" відповідають: "хай буде, це зручно", — розповідає член Громадської ради Міненерго.

На прохання терміново закрити картку співробітники банку відповідають, що це можливо лише на наступний день. Курмаз провів у відділенні понад годину і випадково залишив свій екземпляр підписаних документів. Коли повернувся за ними, йому надали новий документ, актуальний, але з розширеним обсягом на 18 сторінок.

"Вдома наважився прочитати те, що підписав у банку. Доходжу до 10 сторінки: шок! Банк підписав зі мною кредитну лінію на 250 тис грн (хоча в тексті є сума і 300, і 500 тис грн) на 24 місяці під 48% річних. Згадую людей похилого віку, які були зі мною у відділенні з такою ж ситуацією — просто забрати картку — і потім бачив у їхніх руках таку ж бірюзову картку", — зазначив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови Ощадбанк скаржаться на списання комісії під час зняття коштів на касі магазину. У той час, як за раніше заявленими правилами послуги "Готівка на касі" — не повинні стягувати додаткові кошти.

Ми також писали, що Ощадбанк затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому деяким клієнтам наклали арешт помилково, а деяким протиправно заблокували всі картки.

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