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Ощадбанк навязывает кредиты под бешеный процент — клиент объяснил, как это работает

28 июля 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиентам Ощадбанка навязывают кредиты под грабительский процент — на что нужно обратить внимание
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В государственном Ощадбанке при выдаче обычных банковских карт и карт киевлянина клиентам без их ведома навязывают кредитные линии. Сотрудники киевских отделений могут оформлять кредиты на суммы до 500 тысяч гривен под 48% годовых на 24 месяца. Чаще эта схема касается пенсионеров, которые не всегда понимают, что именно подписывают, что ведет к серьезным финансовым трудностям.

Об этом рассказал член Общественного совета Министерства энергетики Украины, заместитель председателя Общественного союза "Ассоциация газового рынка Украины" Андрей Курмаз в Facebook.

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Как это работает

Недавно он сам попал в ловушку такой схемы навязывания кредитной линии в одном из отделений госбанка на Подоле в Киеве.

"Суть схемы: вы приходите в отделение получить заказанную банковскую карту или Карточку киевлянина. Обычно вас сразу направляли в окошко кассира, где через 5 минут вы получали именную карточку и уходили из отделения. Сейчас ставят в очередь к оператору, объясняя, что схема изменилась" , — написал Курмаз.

Он добавил, что после стандатной процедуры сотрудники Ощадбанка дают на подпись несколько заявлений, которые потерявший бдительность клиент подписывает, не читая.

"Наконец-то через 10 минут подводят к окошку кассира, и тот кроме именной карты выдает еще одну, бирюзовую. На вопрос, "зачем мне еще одна гривневая карточка?" отвечают: "пусть будет, это удобно", — рассказывает член Общественного совета Минэнерго.

По просьбе срочно закрыть карточку сотрудники банка отвечают, что это возможно только на следующий день. Курмаз провел в отделении более часа и случайно оставил свой экземпляр подписанных документов. Когда вернулся за ними, ему предоставили новый документ, актуальный, но с расширенным объемом на 18 страниц.

"Дома решился прочесть то, что подписал в банке. Дохожу до 10 страницы: шок! Банк подписал со мной кредитную линию на 250 тыс грн (хотя в тексте есть сумма и 300, и 500 тыс грн) на 24 месяца под 48% годовых. Вспоминаю стариков, которые были со мной в отделении с такой же ситуацией — просто забрать карточку — и потом видел в их руках такую же бирюзовую карточку", — отметил он.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения Ощадбанк жалуются на списание комиссии при снятии средств на кассе магазина. В то время как по ранее заявленным правилам услуги "Наличные на кассе" — не должны взимать дополнительные средства.

Мы также писали, что Ощадбанк затягивает с разблокировкой арестованных счетов на основе постановлений исполнительной службы. При этом некоторым клиентам наложили арест по ошибке, а некоторым противоправно заблокировали все карты.

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