Ощадбанк підвищить тарифи для банківських карток — як зростуть ціни та коли

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк оголосив про зміни в тарифах для банківських карток, які набудуть чинності з 1 жовтня цього року. Зміни вплинуть також на обслуговування карток, які використовуються для отримання зарплати, пенсій та соціальних виплат.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Як зростуть тарифи Ощадбанку

Відповідно до рішення продуктового комітету, були внесені зміни до тарифів на обслуговування поточних рахунків, що використовують платіжні картки. Ці зміни зафіксовані в постанові правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124, з урахуванням змін та доповнень.

Зокрема, тарифи для корпоративних карток банку встановлені таким чином:

розмір комісії за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку — 0,9% (не менше 5 гривень);

— 0,9% (не менше 5 гривень); послуга з інформування через SMS-повідомлення — 25 гривень на місяць.

Тарифи для інших карток зміняться так:

Дитячі картки. Місячний ліміт безкоштовного зняття готівки збільшено з 2 000 до 3 000 гривень.

Місячний ліміт безкоштовного зняття готівки збільшено з 2 000 до 3 000 гривень. Картки для зарплат, пенсій та соціальних виплат. SMS-інформування тепер коштує 15 гривень на місяць, а повідомлення через Viber залишаються безкоштовними.

SMS-інформування тепер коштує 15 гривень на місяць, а повідомлення через Viber залишаються безкоштовними. Особисті та кредитні картки. SMS-інформування подорожчало до 25 гривень на місяць, повідомлення через Viber тепер коштують 15 гривень на місяць, а push-сповіщення залишаються безкоштовними для всіх типів карток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові Ощадбанк розповіли, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Ми також писали, що платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.