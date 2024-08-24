Ощадбанк повысит тарифы для банковских карт — как вырастут цены и когда

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк объявил об изменениях в тарифах для банковских карт, которые вступят в силу с 1 октября этого года. Изменения повлияют также на обслуживание карт, используемых для получения зарплаты, пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщила прессслужба банка.

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Согласно решению продуктового комитета, были внесены изменения в тарифы на обслуживание текущих счетов, использующих платежные карты. Эти изменения зафиксированы в постановлении правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 г. №124, с учетом изменений и дополнений.

В частности, тарифы для корпоративных карт банка установлены следующим образом:

размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);

— 0,9% (не менее 5 гривен); услуга по информированию через SMS-сообщение — 25 гривен в месяц.

Тарифы для других карт изменятся следующим образом:

Детские карты. Месячный лимит бесплатного снятия наличных увеличен с 2 000 до 3 000 гривен.

Месячный лимит бесплатного снятия наличных увеличен с 2 000 до 3 000 гривен. Карточки для зарплат, пенсий и социальных выплат. SMS-информирование теперь стоит 15 гривен в месяц, а сообщения через Viber остаются бесплатными.

SMS-информирование теперь стоит 15 гривен в месяц, а сообщения через Viber остаются бесплатными. Личные и кредитные карты. SMS-информирование подорожало до 25 гривен в месяц, сообщения через Viber теперь стоят 15 гривен в месяц, а push-уведомления остаются бесплатными для всех типов карточек.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении Ощадбанк рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

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