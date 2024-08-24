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Ощадбанк поднимает тарифы на обслуживание карт — когда и на сколько поднимут цены

24 августа 2024 15:04
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк повысит тарифы для банковских карт — как вырастут цены и когда
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный Ощадбанк объявил об изменениях в тарифах для банковских карт, которые вступят в силу с 1 октября этого года. Изменения повлияют также на обслуживание карт, используемых для получения зарплаты, пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщила прессслужба банка.

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Как вырастут тарифы Ощадбанка

Согласно решению продуктового комитета, были внесены изменения в тарифы на обслуживание текущих счетов, использующих платежные карты. Эти изменения зафиксированы в постановлении правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 г. №124, с учетом изменений и дополнений.

В частности, тарифы для корпоративных карт банка установлены следующим образом:

  • размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);
  • услуга по информированию через SMS-сообщение — 25 гривен в месяц.

Тарифы для других карт изменятся следующим образом:

  • Детские карты. Месячный лимит бесплатного снятия наличных увеличен с 2 000 до 3 000 гривен.
  • Карточки для зарплат, пенсий и социальных выплат. SMS-информирование теперь стоит 15 гривен в месяц, а сообщения через Viber остаются бесплатными.
  • Личные и кредитные карты. SMS-информирование подорожало до 25 гривен в месяц, сообщения через Viber теперь стоят 15 гривен в месяц, а push-уведомления остаются бесплатными для всех типов карточек.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении Ощадбанк рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Мы также писали, что платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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