Ощадбанк знову змінить тарифи — коли чекати оновлень

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" готує підвищення тарифів за картками. Оновлення мають намір запровадити з 1 квітня 2024 року, а до цієї дати тарифікація буде колишня.

Про такі зміни у банку повідомляє видання Today.ua.

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Там зазначають, що у квітні Ощадбанк планує змінити ставки до 0,001% річних за несанкціонованим овердрафтом у випадку накладення арешту.

Також зміняться тарифи:

на перекази за номером телефону для зарплатних карток;

за випуск деяких іменних карток;

за обслуговування рахунків, підготовлених до закриття;

вартість РКО (розрахунково-касове обслуговування) додаткових карток.

Ще в держфінустанові повідомили про скасування випуску деяких видів карток:

карток у USD/EUR у ТП "Мій рахунок" та "Зарплатний";

MC Debit World та Visa Rewards у ТП "Мій рахунок".

Попередні оновлення у банку

Останній раз Ощадбанк змінював тарифи за картками з 1 грудня 2023 року. Тоді зміни поширилися на тарифи за обслуговування рахунків, затверджених постановою №124.

Нововведення торкнулося зарплатних карток фінустанови.

"Скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП "Зарплатний" через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку", — зазначали банку.

Проте перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку у мобільному застосунку надалі відбуваються без комісії.

Варто зауважити, що Ощадбанк у 2023 році отримав рекордний дохід у 9,5 млрд грн. Після сплати податків чистий прибуток становить 4,75 млрд грн.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, що в "Ощадбанку" клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.