Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ощадбанк попередив власників карток про зміни з 1 квітня arrow

Ощадбанк попередив власників карток про зміни з 1 квітня

8 лютого 2024 07:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк знову змінить тарифи — коли чекати оновлень
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "Ощадбанк" готує підвищення тарифів за картками. Оновлення мають намір запровадити з 1 квітня 2024 року, а до цієї дати тарифікація буде колишня.

Про такі зміни у банку повідомляє видання Today.ua.

Читайте також:

Зміна тарифів в Ощадбанку

Там зазначають, що у квітні Ощадбанк планує змінити ставки до 0,001% річних за несанкціонованим овердрафтом у випадку накладення арешту.

Також зміняться тарифи:

  • на перекази за номером телефону для зарплатних карток;
  • за випуск деяких іменних карток;
  • за обслуговування рахунків, підготовлених до закриття;
  • вартість РКО (розрахунково-касове обслуговування) додаткових карток.

Ще в держфінустанові повідомили про скасування випуску деяких видів карток:

  • карток у USD/EUR у ТП "Мій рахунок" та "Зарплатний";
  • MC Debit World та Visa Rewards у ТП "Мій рахунок".

Попередні оновлення у банку

Останній раз Ощадбанк змінював тарифи за картками з 1 грудня 2023 року. Тоді зміни поширилися на тарифи за обслуговування рахунків, затверджених постановою №124.

Нововведення торкнулося зарплатних карток фінустанови.

"Скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП "Зарплатний" через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку", — зазначали банку.

Проте перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку у мобільному застосунку надалі відбуваються без комісії.

Варто зауважити, що Ощадбанк у 2023 році отримав рекордний дохід у 9,5 млрд грн. Після сплати податків чистий прибуток становить 4,75 млрд грн.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, що в "Ощадбанку" клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.

тарифи
Ощадбанк
банки
рахунки
банківські рахунки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі