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Ощадбанк предупредил владельцев карт об изменениях с 1 апреля

8 февраля 2024 07:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк снова изменит тарифы — когда ждать обновлений
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "Ощадбанк" готовит повышение тарифов по картам. Обновления намерены ввести с 1 апреля 2024 года, а до этой даты тарификация будет прежней.

О таких изменениях в банке сообщает издание Today.ua.

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Изменение тарифов в Ощадбанке

Там отмечают, что в апреле Ощадбанк планирует изменить ставки до 0,001% годовых по несанкционированному овердрафту в случае ареста.

Также изменятся тарифы:

  • на переводы по номеру телефона для зарплатных карт;
  • за выпуск некоторых именных карт;
  • за обслуживание счетов, подготовленных к закрытию;
  • стоимость РКО (расчетно-кассовое обслуживание) дополнительных карт.

Еще в госучреждении сообщили об отмене выпуска некоторых видов карточек:

  • карт в USD/EUR в ТП "Мой счет" и "Зарплатный";
  • MC Debit World и Visa Rewards в ТП "Мой счёт".

Предыдущие обновления в банке

Последний раз Ощадбанк менял тарифы по карточкам с 1 декабря 2023 года. Тогда изменения распространились на тарифы обслуживания счетов, утвержденных постановлением №124.

Нововведение коснулось зарплатных карт финучреждения.

"Отменено комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в ТП "Зарплатный" через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты Ощадбанка", — отмечали банку.

Однако переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка в мобильном приложении в дальнейшем проходят без комиссии.

Следует заметить, что Ощадбанк в 2023 году получил рекордный доход в 9,5 млрд грн. После уплаты налогов чистая прибыль составляет 4,75 млрд грн.

Больше о Ощадбанке

Напомним, что в "Ощадбанке" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Также мы писали, что Ощадбанк объявил новый этап программы помощи. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.

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