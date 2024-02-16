Ціни на пальне в Україні станом на 17 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У суботу, 17 лютого, вартість пального зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-95+ — ціна на нього зросла на 0,10 грн.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 17 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС 17 лютого

За даними моніторингового сайту, 17 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,33 грн/л;

А-95 — 50,92 грн/л;

А-92 — 47,79 грн/л;

дизельне пальне — 51,12 грн/л;

скраплений газ — 26,65 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,16 грн/л,

А-95 — за 50,63 грн/л,

бензин А-92 — за 47,07 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,66 грн/л,

скраплений газ — 26,18 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 17 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 лютого

17 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

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Нагадаємо, ми розповідали, які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році. Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду прослужить ще довго.

Також ми писали, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим числом застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.