Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 февраля 2024 года — сколько будут стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее обновились на украинских автозаправочных станциях за последние сутки. В субботу, 17 февраля, стоимость горючего выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-95+ — цена на него выросла на 0,10 грн.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о топливе 17 февраля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 17 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на горючее на АЗС 17 февраля

По данным мониторингового сайта, 17 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,33 грн/л;

А-95 — 50,92 грн/л;

А-92 — 47,79 грн/л;

дизельное топливо — 51,12 грн/л;

сжиженный газ — 26,65 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,16 грн/л,

А-95 — за 50,63 грн/л,

бензин А-92 — за 47,07 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель - за 50,66 грн/л,

сжиженный газ - 26,18 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 17 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 17 февраля

17 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 46,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 28,10 грн/л, на KLO – 27,29 грн/л, на Shell – 26,80 грн/л.

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Напомним, мы рассказывали, какие подержанные автомобили можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году. Среднестатистический украинский не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода, прослужит еще долго.

Также мы писали, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым числом застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.