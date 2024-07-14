В Україні можна збільшити пенсію — яка ціна додаткового стажу

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Майбутні пенсіонери мають змогу підвищити собі виплати, докупивши потрібну кількість стажу. Водночас завдяки цьому, українці, які знаходяться за кордоном, можуть отримувати українську пенсію.

Про це йдеться Урядовому порталі.

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Придбання стажу дозволяє людям з невеликим офіційним доходом забезпечити собі вищі пенсійні виплати у майбутньому. Варто також мати на увазі, що існують мінімальні вимоги Пенсійного фонду України щодо набуття статусу пенсіонера. Українці можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 60, 63 або 65 років, в залежності від набуття необхідного стажу.

Можливість придбати страховий стаж для отримання пенсії є доступною для застрахованих і незастрахованих громадян України віком від 16 років, які відповідають одній з таких категорій:

Працевлаштовані особи за кордоном, які планують у майбутньому отримувати українську пенсію.

Люди передпенсійного віку, яким бракує стажу для отримання пенсії.

Громадяни з низьким рівнем офіційного доходу, які бажають збільшити розмір майбутньої пенсії.

Як купити стаж

Для придбання повного місяця стажу необхідно сплатити суму, що рівна щонайменше встановленому страховому внеску, який наразі становить 1 760 гривень. Це означає, що за рік стажу потрібно буде заплатити 21 120 гривень.

Скільки коштує страховий стаж в Україні у 2024 році. Джерело: Урядовий портал

Пенсіонер може звернутись до Пенсійного фонду України і самостійно визначити розмір і частоту внесків, які будуть зараховуватись на його акаунт. Для цього укладається спеціальний договір.

Після цього потрібно виконати наступні дії:

Увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.підпису" або системи GOV.ID.

Оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";

Внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження). Якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" і вкажіть необхідну інформацію;

Дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

Підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати і сплатити";

Сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.

Важливо зауважити, що внески можуть бути здійснені як на особистий рахунок пенсіонера, так і перераховані на благо інших громадян.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році вийти на пенсію у 60 років зможуть не всі громадяни, хто досяг такого віку. Цьогоріч діють посилені вимоги до страхового стажу, які передбачають, що право на заслужений відпочинок матимуть тільки ті, хто має щонайменше 31 рік стажу.

Ми також писали, що в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.