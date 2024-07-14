В Украине можно увеличить пенсию — какова цена дополнительного стажа

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Будущие пенсионеры могут повысить себе выплаты, докупив нужное количество стажа. В то же время благодаря этому украинцы, которые находятся за границей, могут получать украинскую пенсию.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Кто может увеличить пенсию

Приобретение стажа позволяет людям с небольшим официальным доходом обеспечить себе более высокие пенсионные выплаты в будущем. Следует также иметь в виду, что существуют минимальные требования Пенсионного фонда Украины относительно получения статуса пенсионера. Украинцы могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретения необходимого стажа.

Возможность приобрести страховой стаж для получения пенсии доступна для застрахованных и незастрахованных граждан Украины в возрасте от 16 лет, соответствующих одной из следующих категорий:

Трудоустроенные лица за границей, которые планируют в будущем получать украинскую пенсию.

Люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.

Граждане с низким уровнем официального дохода желают увеличить размер будущей пенсии.

Как купить стаж

Для приобретения полного месяца стажа необходимо уплатить сумму, равную по меньшей мере установленному страховому взносу, который составляет 1 760 гривен. Это значит, что за год стажа нужно будет заплатить 21 120 гривен.

Сколько стоит страховой стаж в Украине в 2024 году Источник: Правительственный портал

Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд Украины и самостоятельно определить размер и частоту взносов, которые будут зачисляться на его аккаунт. Для этого заключается особый контракт.

После этого необходимо выполнить следующие действия:

Войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID.

Выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";

Внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения). Если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

Согласите обработку данных и подтвердите внесенные данные;

Подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

Уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.

Важно отметить, что взносы могут быть осуществлены как на личный счет пенсионера, так и перечислены во благо других граждан.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут не все граждане, достигшие такого возраста. В этом году действуют усиленные требования к страховому стажу, которые предусматривают, что право на заслуженный отдых будут иметь только те, кто имеет не менее 31 года стажа.

Мы также писали, что в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.