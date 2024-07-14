В Украине можно увеличить пенсию — какова цена дополнительного стажа

Пенсия в Украине — как заранее увеличить размер выплат
Будущие пенсионеры могут повысить себе выплаты, докупив нужное количество стажа. В то же время благодаря этому украинцы, которые находятся за границей, могут получать украинскую пенсию.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Кто может увеличить пенсию
Приобретение стажа позволяет людям с небольшим официальным доходом обеспечить себе более высокие пенсионные выплаты в будущем. Следует также иметь в виду, что существуют минимальные требования Пенсионного фонда Украины относительно получения статуса пенсионера. Украинцы могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретения необходимого стажа.
Возможность приобрести страховой стаж для получения пенсии доступна для застрахованных и незастрахованных граждан Украины в возрасте от 16 лет, соответствующих одной из следующих категорий:
- Трудоустроенные лица за границей, которые планируют в будущем получать украинскую пенсию.
- Люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.
- Граждане с низким уровнем официального дохода желают увеличить размер будущей пенсии.
Как купить стаж
Для приобретения полного месяца стажа необходимо уплатить сумму, равную по меньшей мере установленному страховому взносу, который составляет 1 760 гривен. Это значит, что за год стажа нужно будет заплатить 21 120 гривен.
Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд Украины и самостоятельно определить размер и частоту взносов, которые будут зачисляться на его аккаунт. Для этого заключается особый контракт.
После этого необходимо выполнить следующие действия:
- Войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID.
- Выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";
- Внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения). Если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;
- Согласите обработку данных и подтвердите внесенные данные;
- Подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";
- Уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.
Важно отметить, что взносы могут быть осуществлены как на личный счет пенсионера, так и перечислены во благо других граждан.
Что еще нужно знать
Напомним, в 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут не все граждане, достигшие такого возраста. В этом году действуют усиленные требования к страховому стажу, которые предусматривают, что право на заслуженный отдых будут иметь только те, кто имеет не менее 31 года стажа.
Мы также писали, что в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.
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