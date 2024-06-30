Надбавка до пенсії — як отримати додаткові майже 1000 грн

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на надбавку до пенсії

Надбавку за погіршений стан здоров'я можуть отримати пенсіонери, які відповідають певним критеріям. Перш за все, це особи старше 80 років. Крім того, для отримання цієї надбавки необхідно:

проживати самотньо;

потребувати стороннього догляду, наданого соціальними працівниками;

отримувати пенсію за віком.

Ці умови встановлені для забезпечення пенсіонерів, які знаходяться в особливо вразливому стані, додатковою фінансовою підтримкою від держави.

Як отримати доплату

Для отримання такої надбавки пенсіонер повинен звернутися до Пенсійного фонду України. В заяві необхідно додати документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.

Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день це становить 944 гривні.

Важливо зауважити, що погоджена надбавка нараховується разом із основним розміром пенсії, що сприяє підвищенню загального доходу пенсіонера.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.

Ми також писали, що максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.