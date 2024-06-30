Надбавка к пенсии — как получить дополнительные почти 1000 грн

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионеры в Украине имеют право на различные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на надбавку к пенсии

Доплату за ухудшенное состояние здоровья могут получить пенсионеры, отвечающие определенным критериям. Прежде всего, это лица старше 80 лет. Кроме того, для получения этой надбавки необходимо:

проживать одному;

нуждаться в постороннем уходе, предоставленном социальными работниками;

получать пенсию по возрасту.

Эти условия установлены для обеспечения находящихся в особо уязвимом состоянии пенсионеров дополнительной финансовой поддержкой от государства.

Как получить доплату

Для получения такой надбавки пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины. В заявлении необходимо добавить документы, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.

Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это 944 гривны.

Важно отметить, что согласованная надбавка начисляется вместе с основным размером пенсии, что способствует повышению общего дохода пенсионера.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.

Мы также писали, что максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.