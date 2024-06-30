Надбавка к пенсии — как получить дополнительные почти 1000 грн

Пенсии в Украине — как получить надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья
Пенсионеры в Украине имеют право на различные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.
Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на надбавку к пенсии
Доплату за ухудшенное состояние здоровья могут получить пенсионеры, отвечающие определенным критериям. Прежде всего, это лица старше 80 лет. Кроме того, для получения этой надбавки необходимо:
- проживать одному;
- нуждаться в постороннем уходе, предоставленном социальными работниками;
- получать пенсию по возрасту.
Эти условия установлены для обеспечения находящихся в особо уязвимом состоянии пенсионеров дополнительной финансовой поддержкой от государства.
Как получить доплату
Для получения такой надбавки пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины. В заявлении необходимо добавить документы, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.
Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это 944 гривны.
Важно отметить, что согласованная надбавка начисляется вместе с основным размером пенсии, что способствует повышению общего дохода пенсионера.
Что еще нужно знать
Напомним, в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.
Мы также писали, что максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.
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