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Пенсии в Украине — как получить надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья

30 июня 2024 13:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Надбавка к пенсии — как получить дополнительные почти 1000 грн
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Пенсионеры в Украине имеют право на различные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на надбавку к пенсии

Доплату за ухудшенное состояние здоровья могут получить пенсионеры, отвечающие определенным критериям. Прежде всего, это лица старше 80 лет. Кроме того, для получения этой надбавки необходимо:

  • проживать одному;
  • нуждаться в постороннем уходе, предоставленном социальными работниками;
  • получать пенсию по возрасту.

Эти условия установлены для обеспечения находящихся в особо уязвимом состоянии пенсионеров дополнительной финансовой поддержкой от государства.

Как получить доплату

Для получения такой надбавки пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины. В заявлении необходимо добавить документы, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.

Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это 944 гривны.

Важно отметить, что согласованная надбавка начисляется вместе с основным размером пенсии, что способствует повышению общего дохода пенсионера.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.

Мы также писали, что максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.

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