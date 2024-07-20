Податківцям вдвічі збільшили оклади — у чому причина

Голова комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України 19 липня 2024 року ухвалив рішення вдвічі підвищити оклади працівникам Державної податкової служби (ДПС). Водночас уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю.

Голова комітету Верховної Ради України з питань податкової політики Данило Гетманцев пояснив, чому податківцям суттєво підвищили оклади.

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"Це вдалося зробити завдяки діджиталізаціі та введенню ризик-орієнтованого підходу податкового контролю в управління податковими органами", — написав нардеп у Telegram.

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Він додав, що за рахунок отриманої економії збільшиться розмір посадових окладів податківців.

Гетманцев зазначив, що це є абсолютно правильним рішенням, яке "не можна не підтримати".

Також нардеп звернувся до податківців, зазначивши, що в обмін на підвищення зарплат суспільство очікує від них чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада подбала про збільшення заробітних плат помічників народних депутатів. Відповідний фонд оплати праці суттєво зріс.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку України. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.