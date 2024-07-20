Налоговикам вдвое увеличили оклады — в чем причина

Глава комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины 19 июля 2024 года принял решение вдвое повысить оклады работникам Государственной налоговой службы (ГНС). В то же время правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по налоговой политике Даниил Гетманцев объяснил, почему налоговикам существенно повысили оклады.

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"Это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управлении налоговыми органами", — написал нардеп в Telegram.

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Он добавил, что за счет полученной экономии увеличится размер должностных окладов налоговиков.

Гетманцев отметил, что это абсолютно правильное решение, которое "нельзя не поддержать".

Также нардеп обратился к налоговикам, отметив, что в обмен на повышение зарплат общество ожидает от них честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада позаботилась об увеличении заработных плат помощников народных депутатов. Соответствующий фонд оплаты труда существенно возрос.

Мы также писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию Украины. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.