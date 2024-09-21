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Підвищення податків — скільки будуть платити ФОПи та українські працівники щомісяця

21 вересня 2024 09:29
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення військового збору — скільки будуть платити українці
Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Український законопроєкт 11416-д, ухвалений лише в першому читанні, передбачає введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Також у документі йдеться про підвищення ставки податку

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Як зростуть податки для ФОП

Фізичні особи-підприємці на першій, другій та четвертій групах єдиного податку зіштовхнуться зі збільшенням щомісячних витрат на 800 грн. Для цих ФОПів вводиться військовий збір, що становитиме 10% від мінімальної заробітної плати. Наразі мінімалка складає 8000 грн, що означає, що щомісячний внесок становитиме 800 грн. Водночас у проєкті бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати, тому податок наступного року може залишитися незмінним.

Фізичні особи-підприємці на третій групі єдиного податку сплачуватимуть податок у розмірі лише 1%. Для порівняння, українці, які працюють за трудовим договором, наразі виплачують військовий збір у розмірі 1,5%, а після запровадження нових податкових змін ця ставка зросте до 5%. Таким чином, ФОПи на третій групі з місячним доходом у 30 тис. грн сплачуватимуть військовий збір у розмірі 300 грн. А ті, хто отримує 100 тис. грн на місяць, заплатять 1000 грн.

З яких доходів треба буде платити військовий збір

В Україні планують підвищити загальну ставку військового збору з 1,5% до 5%. Платити цей збір необхідно з:

  • зарплат, включно з додатковими виплатами, для всіх працюючих;
  • додаткових доходів;
  • доходів від продажу майна та немайнових прав;
  • доходів за надання права користування нематеріальними активами (роялті);
  • вихідної допомоги при звільненні;
  • доходів від оренди або лізингу майна.

Важливо зазначити, що Закон передбачає, що розмір військового збору зі зарплати в 30 тис. грн зросте з 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%).

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.

Ми також писали, що в Україні планується підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів, що може спричинити відтік коштів з депозитів та зміну інвестиційних пріоритетів вкладників, зокрема на іноземну валюту.

ФОП податки гроші бізнес військовий збір

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