Підвищення військового збору — скільки будуть платити українці

Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український законопроєкт 11416-д, ухвалений лише в першому читанні, передбачає введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Також у документі йдеться про підвищення ставки податку.

Про це розповідає OBOZ.UA.

Читайте також:

Як зростуть податки для ФОП

Фізичні особи-підприємці на першій, другій та четвертій групах єдиного податку зіштовхнуться зі збільшенням щомісячних витрат на 800 грн. Для цих ФОПів вводиться військовий збір, що становитиме 10% від мінімальної заробітної плати. Наразі мінімалка складає 8000 грн, що означає, що щомісячний внесок становитиме 800 грн. Водночас у проєкті бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати, тому податок наступного року може залишитися незмінним.

Фізичні особи-підприємці на третій групі єдиного податку сплачуватимуть податок у розмірі лише 1%. Для порівняння, українці, які працюють за трудовим договором, наразі виплачують військовий збір у розмірі 1,5%, а після запровадження нових податкових змін ця ставка зросте до 5%. Таким чином, ФОПи на третій групі з місячним доходом у 30 тис. грн сплачуватимуть військовий збір у розмірі 300 грн. А ті, хто отримує 100 тис. грн на місяць, заплатять 1000 грн.

З яких доходів треба буде платити військовий збір

В Україні планують підвищити загальну ставку військового збору з 1,5% до 5%. Платити цей збір необхідно з:

зарплат, включно з додатковими виплатами, для всіх працюючих;

додаткових доходів;

доходів від продажу майна та немайнових прав;

доходів за надання права користування нематеріальними активами (роялті);

вихідної допомоги при звільненні;

доходів від оренди або лізингу майна.

Важливо зазначити, що Закон передбачає, що розмір військового збору зі зарплати в 30 тис. грн зросте з 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%).

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.

Ми також писали, що в Україні планується підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів, що може спричинити відтік коштів з депозитів та зміну інвестиційних пріоритетів вкладників, зокрема на іноземну валюту.