Повышение военного сбора — сколько будут платить украинцы

Повышение налогов — сколько будут платить ФЛП и украинские работники ежемесячно
Украинский законопроект 11416-д, принятый только в первом чтении, предусматривает введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Также в документе говорится о повышении ставки налога.
Об этом рассказывает OBOZ.UA.
Как вырастут налоги для ФЛП
Физические лица-предприниматели в первой, второй и четвертой группах единого налога столкнутся с увеличением ежемесячных расходов на 800 грн. Для этих ФЛП вводится военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы. Минималка составляет 8000 грн, что означает, что ежемесячный взнос составит 800 грн. В то же время, в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты, поэтому налог в следующем году может остаться неизменным.
Физические лица-предприниматели на третьей группе единого налога будут платить налог в размере всего 1%. Для сравнения, украинцы, работающие по трудовому договору, выплачивают военный сбор в размере 1,5%, а после введения новых налоговых изменений эта ставка вырастет до 5%. Таким образом, ФЛП на третьей группе с месячным доходом в 30 тыс. грн будут платить военный сбор в размере 300 грн. А получающие 100 тыс. грн в месяц заплатят 1000 грн.
С каких доходов нужно будет платить военный сбор
В Украине планируется повысить общую ставку военного сбора с 1,5% до 5%. Платить этот сбор необходимо с:
- зарплат, включая дополнительные выплаты, для всех работающих;
- дополнительных доходов;
- доходов от продажи имущества и неимущественных прав;
- доходов за предоставление права пользования нематериальными активами (роялти);
- выходного пособия при увольнении;
- доходов от аренды или лизинга имущества.
Важно отметить, что Закон предусматривает, что размер военного сбора по зарплате в 30 тыс. грн вырастет с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%).
Что еще нужно знать
Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.
Мы также писали, что в Украине планируется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно уменьшит доходность депозитов, что может повлечь за собой отток средств из депозитов и изменение инвестиционных приоритетов вкладчиков, в частности на иностранную валюту.
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