Повышение военного сбора — сколько будут платить украинцы

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский законопроект 11416-д, принятый только в первом чтении, предусматривает введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Также в документе говорится о повышении ставки налога.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Как вырастут налоги для ФЛП

Физические лица-предприниматели в первой, второй и четвертой группах единого налога столкнутся с увеличением ежемесячных расходов на 800 грн. Для этих ФЛП вводится военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы. Минималка составляет 8000 грн, что означает, что ежемесячный взнос составит 800 грн. В то же время, в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты, поэтому налог в следующем году может остаться неизменным.

Физические лица-предприниматели на третьей группе единого налога будут платить налог в размере всего 1%. Для сравнения, украинцы, работающие по трудовому договору, выплачивают военный сбор в размере 1,5%, а после введения новых налоговых изменений эта ставка вырастет до 5%. Таким образом, ФЛП на третьей группе с месячным доходом в 30 тыс. грн будут платить военный сбор в размере 300 грн. А получающие 100 тыс. грн в месяц заплатят 1000 грн.

С каких доходов нужно будет платить военный сбор

В Украине планируется повысить общую ставку военного сбора с 1,5% до 5%. Платить этот сбор необходимо с:

зарплат, включая дополнительные выплаты, для всех работающих;

дополнительных доходов;

доходов от продажи имущества и неимущественных прав;

доходов за предоставление права пользования нематериальными активами (роялти);

выходного пособия при увольнении;

доходов от аренды или лизинга имущества.

Важно отметить, что Закон предусматривает, что размер военного сбора по зарплате в 30 тыс. грн вырастет с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%).

Что еще нужно знать

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

Мы также писали, что в Украине планируется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно уменьшит доходность депозитов, что может повлечь за собой отток средств из депозитов и изменение инвестиционных приоритетов вкладчиков, в частности на иностранную валюту.