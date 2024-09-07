У Раді пояснили причини підвищення податків

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Верховна Рада змушена розглядати питання підвищення податків в Україні. На цей момент відповідні законопроєкти активно обговорюються та дискутуються між депутатами.

Про це розповів віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна.

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Детальніше про підвищення податків

"Ми змушені піднімати податки, ці законопроєкти дискутуються, один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидко прийняти, знайти консенсус у залі", — пояснив Корнієнко.

Він зазначив, що в цьому законопроєкті присутні спірні норми, зокрема щодо військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи.

"Яка фактично буде платити не 800, а 900 з обороту, це підняття фактично на одну п'яту їх податку, але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять", — пояснив віцеспікер Верховної Ради.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України у вівторок, 3 вересня, провалила голосування за законопроєкт щодо збільшення податків у першому читанні. Документ відправили на повторне перше читання.

Ми також повідомляли, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягатиме на послабленні курсу гривні та підвищенні податків. Відповідні дії в цьому напрямку вже чиняться під час переговорів щодо розширеного фінансування України, які стартували поточного тижня.