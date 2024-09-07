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Повышение налогов — в Раде объяснили причины

7 сентября 2024 11:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Раде объяснили причины повышения налогов
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада вынуждена рассматривать вопросы повышения налогов в Украине. В настоящее время соответствующие законопроекты активно обсуждаются и дискутируются между депутатами.

Об этом рассказал вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии РБК-Україна.

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Детальнее о повышении налогов

"Мы вынуждены поднимать налоги, эти законопроекты дискутируются, один из них не приняли, он пошел на повторное первое чтение, но я думаю, что возвращение в него норм о налогообложении доходов банков позволит быстрее принять, найти консенсус в зале", — пояснил Корниенко.

Он отметил, что в этом законопроекте присутствуют спорные нормы, в частности, по военному сбору для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы.

"Которая фактически будет платить не 800, а 900 с оборота, это поднятие фактически на одну пятую их налогу, но с другой стороны мы понимаем, что ФЛП никогда не платили военный сбор, здесь тоже надо справедливость какую-нибудь наводить. НДФЛ так же они не платят", — объяснил вицеспикер Верховной Рады.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины во вторник, 3 сентября, провалила голосование за законопроект по увеличению налогов в первом чтении. Документ отправили на повторное первое чтение.

Мы также сообщали, что Международный валютный фонд (МВФ) будет настаивать на ослаблении курса гривны и повышении налогов. Соответствующие действия в этом направлении уже предпринимаются во время переговоров по расширенному финансированию Украины, которые стартовали на текущей неделе.

Верховная Рада Александр Корниенко налоги законопроект

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