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Підвищення податків в Україні — Стефанчук пояснив, коли чекати змін

18 серпня 2024 11:27
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податки підвищать для всіх — у Раді пояснили, чому та коли це станеться
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України, ймовірно, у вересні розпочне розгляд питання щодо підвищення податків. За словами голови Верховної Ради, збільшення податкових надходжень є необхідним через розширення лінії фронту, а також тому, що фінансування Збройних сил України здійснюється з державного бюджету.

Про це очільник ВР сказав в інтерв'ю "Ми — Україна".

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"Дійде до питання збільшення податків. Коли дійде? Можливо, вже починаючи з вересня ми почнемо говорити про ці питання, тому що є необхідність як мінімум виплачувати нашим військовим зарплати. Тут не може бути дискусії. Дискусія може бути про одне: яким чином збирати ці податки", — сказав Стефанчук.

Він пояснив, що обговорення може стосуватися лише того, чи варто зосередитися на підвищенні податків для 50-60 окремих напрямків, або ж запровадити підвищене оподаткування для всіх категорій населення.

"Я вважаю, що другий варіант є більш справедливим. Ми повинні брати податки з широкою податковою базою і зробити якесь мінімальне їх підвищення. Такими податками є податок на додану вартість або військовий збір", — зазначив голова ВР.

Він уточнив, що це необхідно через те, що фінансування ЗСУ здійснюється з державного бюджету, і з огляду на розширення фронту, надходження до державної казни повинні відповідно збільшуватися.

"Ми працюємо на Збройні сили України. І ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих. Це ж елементарна математика. Україна повинна збирати більше податків", — наголосив Стефанчук.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і послуг, збирати інформацію про користувачів. Вони повинні подавати звіт до Державної податкової служби про доходи, отримані користувачами від продажу товарів або надання послуг через ці платформи.

Ми також писали, що військовослужбовець Збройних сил України та голова фракції "Громадська сила" Руслан Краснов сказав, що українська влада має намір підвищити податки та тарифи на комунальні послуги у той час, коли люди опинилися у злиднях через відсутність нормальної роботи і шалену інфляцію. Він наголосив, що додаткові гроші у бюджеті з'являться тоді, коли чиновники перестануть красти.

Верховна Рада Руслан Стефанчук податки

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