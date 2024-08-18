Налоги повысят для всех — в Раде объяснили, почему и когда это произойдет

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины, вероятно, в сентябре приступит к рассмотрению вопроса о повышении налогов. По словам председателя Верховной Рады, увеличение налоговых поступлений необходимо через расширение линии фронта, а также потому, что финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется из государственного бюджета.

Об этом глава ВР сказал в интервью "Мы — Украина".

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Повышение налогов неизбежно

"Дойдет до вопроса увеличения налогов. Когда дойдет? Возможно, уже начиная с сентября мы начнем говорить об этих вопросах, потому что есть необходимость как минимум выплачивать нашим военным зарплаты. Здесь не может быть дискуссии. Дискуссия может быть об одном: каким образом собирать эти налоги", — сказал Стефанчук.

Он пояснил, что обсуждение может касаться только того, стоит ли сосредоточиться на повышении налогов для 50-60 отдельных направлений или ввести повышенное налогообложение для всех категорий населения.

"Я считаю, что второй вариант более справедливый. Мы должны брать налоги с широкой налоговой базой и сделать какое-то минимальное их повышение. Такими налогами являются налог на добавленную стоимость или военный сбор", — отметил председатель ВР.

Он уточнил, что это необходимо из-за того, что финансирование ВСУ осуществляется из государственного бюджета, и учитывая расширение фронта, поступления в государственную казну должны соответственно увеличиваться.

"Мы работаем на Вооруженные силы Украины. И мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных. Это же элементарная математика. Украина должна собирать больше налогов", — подчеркнул Стефанчук.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство планирует обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать информацию о пользователях. Они должны представлять отчет в Государственную налоговую службу о доходах, полученных пользователями от продажи товаров или предоставления услуг через эти платформы.

Мы также писали, что военнослужащий Вооруженных сил Украины и глава фракции "Громадська сила" Руслан Краснов сказал, что украинские власти намерены повысить налоги и тарифы на коммунальные услуги в то время, когда люди оказались в нищете из-за отсутствия нормальной работы и безумной инфляции. Он подчеркнул, что дополнительные деньги в бюджете появятся тогда, когда чиновники перестанут воровать.