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Підвищення цін в Україні — експерт пояснив, на скільки подорожчають деякі продукти

3 серпня 2024 15:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення цін на продукти в Україні — на скільки зростуть ціни
Продуктовий відділ супермаркету. Фото: rau.ua
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні не всі продукти будуть дорожчати найближчими місяцями через енергетичні проблеми. Проте загальна тенденція до зростання цін на 3-5% все ще залишається ймовірною.

Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.

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Детальніше про підвищення цін

За його словами, безумовно, виробництво харчових продуктів тісно пов'язане з вартістю та доступністю енергоносіїв, включаючи електрику. Як саме це вплине на ціни, залежить від кількох факторів. По-перше, ситуація з відключеннями електроенергії, яка була складною в липні, але наразі покращилася в серпні. Частка витрат на електрику в собівартості продукції може змінюватися від кількох до десятків відсотків.

Тому, за словами Висоцького, необхідно проводити індивідуальний аналіз кожного випадку.

"Але в цілому, якщо подивитися по галузі й те, що відбувалося в липні й потенційно може бути далі на ринку електроенергії, та цінах, за нашою оцінкою, — це десь 3-5%. Дійсно, до 3-5% може бути зростання в собівартості кінцевої продукції через складності на ринку електропостачання. Але потрібно пам'ятати, що це не єдиний фактор, тому іноді в певній сезонній продукції є, навпаки, у серпні-вересні пік збирання, і вона буде дешевшати, тому навіть складнощі на ринку електроенергії не відобразяться на ціну", — пояснив в.о. міністра аграрної політики та продовольства.

Тому він зауважив, що потрібно дивитися за різними торговельними групами.

"Не всі товари будуть дорожчати найближчі місяці через складнощі на ринку електропостачання. Але загальна тенденція може бути до зростання на 3-5%", — підсумував посадовець.

Окрім того, Висоцький повідомив, що зростання цін на агропродукцію на 10% є найпесимістичнішим.

"10% — це закладається такий сценарій найпесимістичніший. Умовно, що підприємство буде більш як 12 годин або навіть постійно працювати на генераторі, тобто на альтернативному джерелі енергії. Очевидно, що такий сценарій оцінювався, тому що ми бачили, яка складність була з електропостачанням в липні. Ми зараз розраховуємо, що в серпні, вересні, жовтні ситуація буде більш контрольована й стабільна", — розповів Висоцький.

Що ще треба знати

Нагадаємо, експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

Ми також писали, що ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

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