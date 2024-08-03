Повышение цен на продукты в Украине — на сколько вырастут цены

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: rau.ua

В Украине не все продукты будут дорожать в ближайшие месяцы из-за энергетических проблем. Однако общая тенденция роста цен на 3-5% все еще остается вероятной.

Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНН.

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По его словам, безусловно, производство пищевых продуктов тесно связано со стоимостью и доступностью энергоносителей, включая электричество. Как это повлияет на цены, зависит от нескольких факторов. Во-первых, ситуация с отключениями электроэнергии, которая была сложной в июле, но улучшилась в августе. Доля затрат на электричество в себестоимости продукции может изменяться от нескольких до десятков процентов.

Поэтому, по словам Высоцкого, необходимо проводить индивидуальный анализ каждого случая.

"Но в целом, если посмотреть по отрасли и то, что происходило в июле и потенциально может быть дальше на рынке электроэнергии, и ценах, по нашей оценке, — это где-то 3-5%. Действительно, до 3-5% может быть рост в себестоимости конечной продукции из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но нужно помнить, что это не единственный фактор, поэтому иногда в определенной сезонной продукции есть, наоборот, в августе-сентябре пик уборки, и она будет дешеветь, поэтому даже сложности на рынке электроэнергии не отразятся на цене", — пояснил и.о. министра аграрной политики и продовольствия.

Поэтому он отметил, что нужно смотреть по разным торговым группам.

"Не все товары будут дорожать в ближайшие месяцы из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но общая тенденция может быть к росту на 3-5%", — подытожил чиновник.

Кроме того, Высоцкий сообщил, что рост цен на агропродукцию на 10% является самым пессимистическим.

"10% — это закладывается такой сценарий самый пессимистический. Условно, что предприятие будет более 12 часов или даже постоянно работать на генераторе, то есть на альтернативном источнике энергии. Очевидно, что такой сценарий оценивался, потому что мы видели, какая сложность была с электроснабжением в Мы сейчас рассчитываем, что в августе, сентябре, октябре ситуация будет более контролируемая и стабильная", — рассказал Высоцкий.

Что еще нужно знать

Напомним, эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно возрасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.

Мы также писали, что цены на борщовый набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.