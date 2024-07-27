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Підвищити податки треба заради зарплат військовим — в уряді назвали критичні терміни

27 липня 2024 10:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення податків в Україні — чому ПДВ треба підняти до вересня
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку, не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.

Про це сказала народна депутатка і голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю "Економічній правді".

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Чому військові можуть залишитись без виплат

За її словами, у першому кварталі 2024 року Україна не отримувала допомоги від західних партнерів, тому всі закупівлі зброї фінансувалися з власних ресурсів. У результаті, на початку року було витрачено майже 5 мільярдів доларів, які були заплановані для видатків з вересня до грудня.

Додатково Верховна Рада затвердила підвищені виплати для військовослужбовців на передовій, які тепер становлять 70 тисяч гривень. Через ці витрати, наразі в державному бюджеті бракує 500 мільярдів гривень.

Основна частина цієї суми — 495 мільярдів гривень — призначена для оборонних потреб, включаючи зарплати військовослужбовців. Якщо парламент не ухвалить ці зміни до вересня, військові можуть залишитися без виплат.

Підласа пояснює, що для забезпечення виплат військовим наприкінці вересня, президент має підписати зміни до бюджету до середини вересня.

Податкові зміни, на думку депутатки, потрібно ухвалити до кінця серпня, щоб вони набрали чинності з 1 вересня. Вона висловила сподівання, що парламент зможе затвердити ці законопроєкти в зазначений термін.

Що ще треба знати

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони. Кабінет міністрів схвалив та внесе до парламенту пакет законопроєктів щодо змін до бюджету-2024 і Податкового кодексу.

Ми також писали, що народна депутатка Мар’яна Безугла висловилася щодо законопроєкту про підвищення податків для фінансування Сил оборони України. За її словами, замість того, щоб доукомплектовувати існуючі підрозділи, витрачають гроші на створення нових небоєздатних.

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