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Повысить налоги нужно ради военных зарплат — в правительстве назвали критические сроки

27 июля 2024 10:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение налогов в Украине — почему НДС нужно поднять до сентября
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять до сентября. В противном случае, нельзя будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.

Об этом сказала народная депутат и председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа в интервью "Економічній правді".

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Почему военные могут остаться без выплат

По ее словам, в первом квартале 2024 года Украина не получала пособия от западных партнеров, поэтому все закупки оружия финансировались из собственных ресурсов. В результате, в начале года было израсходовано почти 5 миллиардов долларов, запланированных для расходов с сентября по декабрь.

Дополнительно, Верховная Рада утвердила повышенные выплаты для военнослужащих на передовой, которые теперь составляют 70 тысяч гривен. Из-за этих расходов сейчас в государственном бюджете не хватает 500 миллиардов гривен.

Основная часть этой суммы — 495 миллиардов гривен — предназначена для оборонных нужд, включая зарплаты военнослужащих. Если парламент не примет эти изменения до сентября, военные могут остаться без выплат.

Подласа объясняет, что для обеспечения выплат военным в конце сентября президент должен подписать изменения в бюджет до середины сентября.

Налоговые изменения, по мнению депутата, нужно принять до конца августа, чтобы они вступили в силу с 1 сентября. Она выразила надежду, что парламент сможет утвердить эти законопроекты в указанный срок.

Что еще нужно знать

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны. Кабинет министров одобрил и внесет в парламент пакет законопроектов об изменениях в бюджет-2024 и Налоговый кодекс.

Мы также писали, что народный депутат Марьяна Безугла высказалась относительно законопроекта о повышении налогов для финансирования Сил обороны Украины. По ее словам, вместо того чтобы доукомплектовывать существующие подразделения, тратят деньги на создание новых небоеспособных.

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