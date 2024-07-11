Пільги на комуналку у 50% — які родини з дітьми мають право

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання пільг для житлово-комунальних послуг вразливим категоріям громадян. Зокрема, таку допомогу можуть мати деякі родини з дітьми.

Про це пише видання Fakty.

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Хто з родин з дітьми має право на пільги

Пільги на житлово-комунальні послуги надаються багатодітним родинам, однак, зважаючи на їхні заробітки.

Так, допомогу призначать, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не вищий за величину доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу.

Цьогоріч відповідна сума зросла до 4,24 тис. грн. Встановлює, чи має право родина отримувати пільги, Пенсійний фонд України (ПФУ).

Багатодітним родинам надають знижку у 50% на оплату послуг ЖКГ.

Як оформити пільгу у 50%

Для того, щоб оформити пільги на житлово-комунальні послуги, багатодітні родини мають подати заяву та документи в Пенсійний фонд у такі способи:

через сервісний центр ПФУ чи уповноважених посадовців виконавчого органу міської, сільської, селищної ради, відповідних тергромад чи центрів надання адмінпослуг (ЦНАП);

через надсилання на е-пошту на адресу Пенсійного фонду за посиланням;

через портал Дія, портал е-послуг ПФУ чи через застосунок Пенсійного фонду.

Щоб оформити пільги на комунальні послуги та оплату житла, треба мати при собі документи. А саме необхідні:

заява про внесення інформації до Єдиного реєстру пільговиків;

заява про надання пільг на оплату комуналки;

копія паспорта/оригінал;

копія ідентифікаційного коду;

копія документів, де підтверджується право на пільги (всіх членів родини)/оригінали;

декларація про доходи членів родини;

копія трудової книжки (якщо є)/оригінал;

довідка про наявність пічного опалення чи кухонного вогнища на твердому паливі (якщо йдеться про купівлю твердого палива/скрапленого газу);

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла, якщо багатодітна родина проживає за іншим місцем реєстрації, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.

"Якщо пільги були оформлені раніше, для їх продовження, у разі відсутності зміни обставин, які впливають на надання пільг, та для визначення права на пільги на наступний період надається лише декларація про доходи та довідки про доходи", — додає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту. Ця ініціатива спрямована на полегшення фінансового тягаря і забезпечення швидшого доступу до необхідної підтримки.

Також ми писали, що в Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.