Льготы на коммуналку в 50% — какие семьи с детьми имеют право

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление льгот для жилищно-коммунальных услуг уязвимым категориям граждан. Такую помощь могут иметь некоторые семьи с детьми.

Об этом пишет издание Fakty.

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Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются многодетным семьям, однако, ввиду их заработков.

Так, помощь назначают, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не выше величины дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу.

В этом году соответствующая сумма увеличилась до 4,24 тыс. грн. Устанавливает, вправе ли семья получать льготы, Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Многодетным семьям предоставляется скидка в 50% на оплату услуг ЖКХ.

Как оформить льготу в 50%

Для того, чтобы оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, многодетные семьи должны подать заявление и документы в Пенсионный фонд такими способами:

через сервисный центр ПФУ или уполномоченных должностных лиц исполнительного органа городского, сельского, поселкового совета, соответствующих тергромад или центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);

через отправку по электронной почте в адрес Пенсионного фонда по ссылке;

через портал Дія, портал е-услуг ПФУ или через приложение Пенсионного фонда.

Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги и оплату жилья, нужно иметь при себе документы. А именно необходимы:

заявление о внесении информации в Единый реестр льготников;

заявление о предоставлении льгот на оплату коммуналки;

копия паспорта/оригинал;

копия идентификационного кода;

копия документов, подтверждающих право на льготы (всех членов семьи)/оригиналы;

право на доходы членов семьи;

копия трудовой книжки (если есть)/оригинал;

справка о наличии печного отопления или кухонного очага на твердом топливе (если речь идет о покупке твердого топлива/сжиженного газа);

справка о статусе внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья, если многодетная семья проживает по другому месту регистрации или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.

"Если льготы были оформлены ранее, для их продления, в случае отсутствия изменения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот, и для определения права на льготы на следующий период предоставляется только право на доходы и справки о доходах", — добавляет издание.

Что еще стоит знать

Напомним, ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту. Эта инициатива направлена на облегчение финансового бремени и обеспечение более быстрого доступа к необходимой поддержке.

Также мы писали, что в Украине предлагается существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.