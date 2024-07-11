Льготы на коммуналку в 50% — какие семьи с детьми имеют право

Льготы на услуги ЖКХ — какие семьи с детьми имеют право в 2024 году
Украинское законодательство предусматривает предоставление льгот для жилищно-коммунальных услуг уязвимым категориям граждан. Такую помощь могут иметь некоторые семьи с детьми.
Об этом пишет издание Fakty.
Кто из семей с детьми имеет право на льготы
Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются многодетным семьям, однако, ввиду их заработков.
Так, помощь назначают, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не выше величины дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу.
В этом году соответствующая сумма увеличилась до 4,24 тыс. грн. Устанавливает, вправе ли семья получать льготы, Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Многодетным семьям предоставляется скидка в 50% на оплату услуг ЖКХ.
Как оформить льготу в 50%
Для того, чтобы оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, многодетные семьи должны подать заявление и документы в Пенсионный фонд такими способами:
- через сервисный центр ПФУ или уполномоченных должностных лиц исполнительного органа городского, сельского, поселкового совета, соответствующих тергромад или центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- через отправку по электронной почте в адрес Пенсионного фонда по ссылке;
- через портал Дія, портал е-услуг ПФУ или через приложение Пенсионного фонда.
Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги и оплату жилья, нужно иметь при себе документы. А именно необходимы:
- заявление о внесении информации в Единый реестр льготников;
- заявление о предоставлении льгот на оплату коммуналки;
- копия паспорта/оригинал;
- копия идентификационного кода;
- копия документов, подтверждающих право на льготы (всех членов семьи)/оригиналы;
- право на доходы членов семьи;
- копия трудовой книжки (если есть)/оригинал;
- справка о наличии печного отопления или кухонного очага на твердом топливе (если речь идет о покупке твердого топлива/сжиженного газа);
- справка о статусе внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья, если многодетная семья проживает по другому месту регистрации или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.
"Если льготы были оформлены ранее, для их продления, в случае отсутствия изменения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот, и для определения права на льготы на следующий период предоставляется только право на доходы и справки о доходах", — добавляет издание.
Что еще стоит знать
Напомним, ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту. Эта инициатива направлена на облегчение финансового бремени и обеспечение более быстрого доступа к необходимой поддержке.
Также мы писали, что в Украине предлагается существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.
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