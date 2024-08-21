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Податки на нерухомість — за яку площу треба платити і скільки

21 серпня 2024 08:09
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податки за квартири та будинки — скільки треба платити та за яку площу
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні податок на нерухомість сплачується лише в тому випадку, якщо площа житлової нерухомості перевищує встановлені норми. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для приватних будинків — 120 квадратних метрів.

Про це розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Львівській області Володимир Коваль в ефірі "Українського радіо. Львів".

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Детальніше про податки на нерухомість

"Платниками податку є особи, у власності яких перебувають квартира понад 60 кв. м та (або) будинок — понад 120 кв. м. або квартира та будинок, загальна площа яких більша 180 кв. м. тоді ця особа є платником податку на нерухоме майно, відмінні від земельної ділянки", — йдеться в повідомленні.

Розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати і визначається місцевими органами влади. Наприклад, у Львові на 2023 рік податок на нерухоме майно, що не включає земельну ділянку, обчислюється за ставкою 1% від мінімальної зарплати. Це нижче в порівнянні з попереднім роком, коли ставка досягала 1,5%.

Коли треба сплатити податок на нерухомість

Податок на нерухомість сплачується за попередній рік, тому розрахунок здійснюється на основі мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року. Наприклад, за квартиру площею 100 квадратних метрів податок необхідно сплатити за 40 квадратних метрів, оскільки 60 квадратів є неоподатковуваним мінімумом. У містах, де встановлена ставка 1,5% від мінімальної зарплати (100,5 грн), сума податку становитиме 4 020 грн на рік. У той же час, у Львові, де ставка податку складає 1%, сума до сплати становитиме 2 680 грн

Сплатити податок потрібно протягом 60 календарних днів з моменту отримання ППР.  

"Податкова переходить в електронні сервіси, що є зручно як для платників податків, так і для нас, податківців, які адмініструють податки, тому що це значно пришвидшує наші взаємовідносини з надсилання рішень", — наголосив Коваль. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, українська влада має намір переглянути податки в країні. Зокрема, нові вимоги торкнуться громадян під час продажу нерухомості.

Ми також писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що вносить зміни до системи оподаткування. Одна з його норм передбачатиме вимогу сплати від 11% до 23% податку за перехід прав власності на нерухомість.

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