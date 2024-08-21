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Налоги на недвижимость — за какую площадь нужно платить и сколько

21 августа 2024 08:09
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоги за квартиры и дома — сколько нужно платить и за какую площадь
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине налог на недвижимость уплачивается только в том случае, если площадь жилой недвижимости превышает установленные нормы. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для частных домов — 120 квадратных метров.

Об этом рассказал начальник управления налогообложения физических лиц Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) во Львовской области Владимир Коваль в эфире "Українського радио. Львів".

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Подробнее о налогах на недвижимость

"Плательщиками налога являются лица, в собственности которых находятся квартира свыше 60 кв. м и (или) дом — свыше 120 кв. м. или квартира и дом, общая площадь которых больше 180 кв. м. тогда это лицо является плательщиком налога на недвижимое имущество, отличные от земельного участка", — говорится в сообщении.

Размер налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы и определяется местными органами власти. К примеру, во Львове на 2023 год налог на недвижимое имущество, не включающий земельный участок, исчисляется по ставке 1% от минимальной зарплаты. Это ниже по сравнению с предыдущим годом, когда ставка достигала 1,5%.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость

Налог на недвижимость платится за предыдущий год, поэтому расчет производится на основе минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года. Например, за квартиру площадью 100 квадратных метров налог необходимо уплатить за 40 квадратных метров, поскольку 60 квадратов необлагаемый минимум. В городах, где установлена ставка 1,5% от минимальной зарплаты (100,5 грн), сумма налога составит 4 020 грн в год. В то же время, во Львове, где ставка налога составляет 1%, сумма к уплате составит 2 680 грн.

Уплатить налог нужно в течение 60 календарных дней с момента получения НПР.

"Налоговая переходит в электронные сервисы, что удобно как для налогоплательщиков, так и для нас, налоговиков, которые администрируют налоги, потому что это значительно ускоряет наши взаимоотношения по отправке решений", — подчеркнул Коваль.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские власти намерены пересмотреть налоги в стране. В частности, новые требования коснутся граждан при продаже недвижимости.

Мы также писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в систему налогообложения. Одна из его норм будет предусматривать требование уплаты от 11% до 23% налога за переход прав собственности на недвижимость.

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