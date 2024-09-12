Прискорення інфляції — як це вплине на ціни на продукти в Україні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці літа 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася, досягнувши 7,5% у річному вимірі порівняно з 5,4% у липні. Експерти прогнозують подальше зростання цін на продукти.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Згідно з оглядом, темпи зростання цін у липні перевищили прогнози НБУ. Фундаментальний інфляційний тиск зріс набагато більше, ніж очікувалося. Зокрема, рівень базової інфляції у серпні підвищився до 6,5%, порівняно з 5,7% у липні.

В Нацбанку зазначають, що прискорення зростання споживчих цін зумовлено насамперед:

гіршим врожаєм цього року;

підвищенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці.

На ціновий тиск також вплинули ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Підвищення цін в Україні

Згідно з даними НБУ, зростання цін на сирі харчові продукти знову прискорилося, досягнувши 3,7%. Адміністративно регульовані ціни також зросли до 13,7%.

У той же час, темпи зростання цін на пальне значно знизилися до 10,1%. Це зменшення було зумовлено достатніми запасами пального та нижчими, ніж очікувалося, цінами на нафту на світовому ринку.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до 7,4%. Ціни на непродовольчі товари також зросли на 1,9%, що було частково зумовлено коливаннями валютного курсу. Однак ціни на одяг та взуття знижувалися швидшими темпами.

Крім того, не менш помітно подорожчали інші категорії товарів, зокрема, на 10,5% під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію.

"Споживча інфляція в серпні продовжила зростати, але залишалася помірною й була доволі близькою до прогнозу НБУ. Інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці", — прогнозують в Нацбанку.

Саме тому українцям не слід очікувати зниження цін на продукти. Натомість, варто готуватися до подальшого здорожчання товарів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Ми також писали, що наприкінці серпня фахівці Національного банку України оприлюднили ціновий прогноз до кінця 2024 року. Якщо на початку року інфляція була доволі низькою, то в останні місяці помітно пришвидшилася.