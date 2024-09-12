Ускорение инфляции — как это повлияет на цены на продукты в Украине

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В конце лета 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно обзору, темпы роста цен в июле превысили прогнозы НБУ. Фундаментальное инфляционное давление возросло гораздо больше, чем ожидалось. В частности, уровень базовой инфляции в августе повысился до 6,5% по сравнению с 5,7% в июле.

В Нацбанке отмечают, что ускорение роста потребительских цен обусловлено прежде всего:

худшим урожаем этого года;

повышением издержек бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда.

На ценовое давление также отразились эффекты переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Повышение цен в Украине

Согласно данным НБУ, рост цен на сырые пищевые продукты снова ускорился, достигнув 3,7%. Административно регулируемые цены также выросли до 13,7%.

В то же время темпы роста цен на топливо значительно снизились до 10,1%. Это уменьшение было обусловлено достаточными запасами горючего и более низкими, чем ожидалось, ценами на нефть на мировом рынке.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4%. Цены на непродовольственные товары также выросли на 1,9%, что частично было обусловлено колебаниями валютного курса. Однако цены на одежду и обувь снижались более быстрыми темпами.

Кроме того, не менее заметно подорожали другие категории товаров, в том числе на 10,5% под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию.

"Потребительская инфляция в августе продолжила расти, но оставалась умеренной и была довольно близка к прогнозу НБУ. Инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы", — прогнозируют в Нацбанке.

Именно поэтому украинцам не следует ожидать понижения цен на продукты. Вместо этого следует готовиться к дальнейшему удорожанию товаров.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в августе 2024 зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Мы также писали, что в конце августа специалисты Национального банка обнародовали ценовой прогноз до конца 2024 года. Если в начале года инфляция была достаточно низкой, то в последние месяцы заметно ускорилась.