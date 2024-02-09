Польща планує посилити продовольчі обмеження для України — деталі

Державний кордон з Польщею. Фото: dpsu

У Міністерстві сільського господарства Польщі заявляють про підготовку запровадження максимальних обмежень на ввезення українського продовольства. З цією метою відбуваються переговори з Україною, "однак Київ їх затягує".

Про це заявив заступник голови Міністерства сільського господарства Міхал Колодзейчак для RMF FM.

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Що відомо про нові обмеження з боку Польщі

За його словами, представники Польщі проводять переговори з Україною з метою введення "дуже великих" обмежень.

"Якби це залежало від мене, я б якнайшвидше ввів обмеження на імпорт цукру, замороженої малини та яблучного концентрату в Польщу", — розповів посадовець.

Також заявив, що українська сторона проти таких вимог, а сам він став першим ворогом на переговорах.

Колодзейчак зазначив, що Україна переговори затягує, адже він радить міністру сільського господарства Польщі Чеславу Секерському запровадити обмеження на продукцію, яка, як наголошує, "все ще надходить у Польщу".

Зокрема, виступив за введення в ЄС мінімум 8% ПДВ на імпортовані українські харчові продукти. Крім того зауважив, що надалі збирається працювати над закриттям державного кордону з Україною.

"Я це гарантую — кордон буде більш щільним, ніж будь-коли раніше", — наголосив Міхал Колодзейчак.

Варто зауважити, що 9 лютого польські фермери вийдуть на масштабні протести, знову перекриваючи шляхи по всій країні.

У Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" прогнозують, що у 2024 році збережуться обмеження на українську сільськогосподарську продукцію як з боку ЄС загалом, так і окремих його членів. Йдеться про Польщу, Словаччину та Угорщину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український бізнес зазнав серйозних фінансових збитків через блокаду на польському кордоні. Попередньо збитки становили 1,5 млрд євро.

Раніше ми писали, що в польському уряді заявили про посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче ретельніше перевіряти товари, які заїжджають до країни.