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Польша готовит максимальные продовольственные ограничения для Украины — что известно

9 февраля 2024 12:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Польша планирует усилить продовольственные ограничения для Украины — детали
Государственная граница с Польшей. Фото: dpsu
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве сельского хозяйства Польши заявляют о готовящемся ведении максимальных ограничений на ввоз украинского продовольствия. С этой целью проходят переговоры с Украиной, однако "Киев их затягивает".

Об этом заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства Михал Колодзейчак для RMF FM.

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По его словам, представители Польши проводят переговоры с Украиной с целью введения "очень больших" ограничений.

"Если бы это зависело от меня, я бы поскорее ввел ограничения на импорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата в Польшу", — рассказал чиновник.

Также заявил, что украинская сторона против таких требований, а сам он стал первым врагом на переговорах.

Колодзейчак отметил, что Украина переговоры затягивает, ведь он советует министру сельского хозяйства Польши Чеславу Секерскому ввести ограничения на продукцию, которая, как отмечает, "все еще поступает в Польшу".

В частности, выступил за введение в ЕС минимум 8% НДС на импортируемые украинские пищевые продукты. Кроме того, отметил, что в дальнейшем собирается работать над закрытием государственной границы с Украиной.

"Я это гарантирую — граница будет более плотной, чем когда-либо раньше", — подчеркнул Михал Колодзейчак.

Следует отметить, что 9 февраля польские фермеры выйдут на масштабные протесты, снова перекрывая пути по всей стране.

В Национальном научном центре Институт аграрной экономики прогнозируют, что в 2024 году сохранятся ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию как со стороны ЕС в целом, так и отдельных его членов. Речь идет о Польше, Словакии и Венгрии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский бизнес понес серьезный финансовый ущерб из-за блокады на польской границе. Предварительно ущерб составил 1,5 млрд евро.

Ранее мы писали, что в польском правительстве заявили об ужесточении контроля на границе с Украиной. Варшава хочет более тщательно проверять товары, которые заезжают в страну.

Польша
сельское хозяйство
импорт
аграрии
ограничения
продовольствие

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